Vladimir Putin, mesaj transmis vineri pentru vecinii Rusiei 04.03.2022

04.03.2022 Vladimir Putin, mesaj transmis vineri pentru vecinii Rusiei Vladimir Putin a declarat, vineri, că vecinii Federației Ruse nu ar trebui să escaladeze tensiunile. Declarația liderului de la Kremlin vine în a noua zi a invaziei ilegale, nejustificate și complet neprovocate pe care a […] The post Vladimir



Vladimir Putin, mesaj transmis vineri pentru vecinii Rusiei

Vladimir Putin a declarat, vineri, că vecinii Federației Ruse nu ar trebui să escaladeze tensiunile. Declarația liderului de la Kremlin vine în a noua zi a invaziei ilegale, nejustificate și complet neprovocate pe care a […] The post Vladimir Putin, mesaj transmis vineri pentru vecinii Rusiei appeared first on Cancan.

Vladimir Putin, mesaj transmis vineri pentru vecinii Rusiei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

USR-PLUS a depus un proiect de lege privind eliminarea pensiilor aleşilor locali, cu toate că formaţiunile din coaliţie stabiliseră că vor aborda împreună această temă, dat fiind faptul că PNL şi UDMR sunt reticente, pentru că au în spate

Anca Alexandescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, critică dur declarațiile șocante ale lui Vasile Dîncu, președinte al Consiliului Național al PSD. Acesta a spus că Liviu Dragnea are dreptul să

Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid și Barcelona vor să abandoneze Super Liga Europei, în vreme ce vicepreședintele lui Manchester United, Ed Woodward, și-a dat demisia! Fanii au învins! Aceasta e concluzia ultimelor ore în peisajul

Aproape 92.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise miercuri, 21 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai ridicat număr înregistrat

O avarie survenită miercuri, 21 aprilie, la prânz, în reţeaua electrică a provocat daune majore locatarilor unui bloc din cartierul Tomis Nord din

Autoritățile sanitare din Suedia au decis ca persoanele cu vârsta sub 65 de ani să nu mai primească la rapel tot vaccinul de la AstraZeneca. Suedia, care a evitat blocajele de-a lungul pandemiei, a înregistrat 16.692 de noi cazuri de coronavirus

Un parc de aventură se construieşte la Galaţi pe locul unei foste Uzine de Apă. Locul de agrement va avea, printre altele, pumptrack pentru sporturi cu role, labirint din gard viu, traseu downhill pentru biciclişti, tobogan şi

Netcity Telecom, compania care administrează Netcity - reţeaua subterană de fibră optică din Bucureşti - şi care este parte a grupului local E-INFRA, susţine că operatorii de comunicaţii au întârzieri semni­ficative în migrarea de la

Horoscopul zilei de 22 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur se pot îndrăgosti la prima vedere. Planeta iubirii și a banilor, Venus, din zodia […] The

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) s-a pronunțat marți seară în legătură cu siguranţa vaccinului Johnson & Johnson, după raportarea mai multor cazuri de formare de cheaguri de sânge în urma administrării. Anunțul vine după ce

Unii mai ies, alții mai intră. Polonezul e mereu acolo, la mijlocul terenului, imun la schimbări. Prăbușirea managerială a clubului alb-roșu pare un proces mult mai lent decât prăbușirea strict fotbalistic. 0-1 cu UTA se adaugă unui șir lung

Lista ţărilor pe care România le consideră cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată joi seară de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Persoanele care sosesc în România din aceste ţări, regiuni sau teritorii incluse în

CFR Cluj luptă pentru primul loc în Liga 1, dar antrenorul Edward Iordănescu pregătește deja sezonul viitor. Antrenorul clujenilor este în căutarea unui vârf care să creeze pericol în careul advers, iar presa din Austria susține că Fabian

Potrivit coordonatorului Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță, cel mai probabil luni, 26 aprilie, va începe distribuirea dozelor de vaccin de la compania Johnson & Johnson în țară, urmând apoi să înceapă vaccinarea

Compania americană Uber, care le oferă utilizatorilor de smartphone o metodă alternativă de transport prin intermediul unei aplicaţii mobile, şi-a lansat ieri operaţiunile în Ploieşti, acesta fiind al zecelea oraş din România în care

Un incendiu de proporţii, cu degajări mari de fum toxic, a izbucnit miercuri, la un centru de colectare a fierului vechi din Simeria. Din cauza cantității mari de fum degajată în atmosferă, Garda de Mediu a fost alertată pentru a măsura gradul

UiPath deschide a doua şedinţă de tranzacţionare de pe Wall Street la 73 dolari pe acţiune, plus 6% faţă de cea de la debut. La o oră de la deschiderea acţiunile aveau plus 10%. UiPath (PATH), producător

Știți vorba: Cine nu riscă nu câștigă? Inclusiv Nassim Taleb spune că riscul e cea mai înaltă virtute! Pe de o parte, fondurile de pensii nu prea sunt “prietene” cu profitul, dar pe de alta-s

Accidentul rutier s-a produs vineri, 23 aprilie, pe drumul care leagă Constanţa de Tulcea, DN 22 E87. Două victime au ajuns la

1.042.521 de cazuri de COVID au fost înregistrate pe teritoriul României de la începutul pandemiei, cu peste 2.500 adăugate la bilanț în ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,