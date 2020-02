Vlad Voiculescu renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei 29.02.2020

29.02.2020 Vlad Voiculescu renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei Vlad Voiculescu, propunerea PLUS pentru Primăria Bucureşti, a decis să se retragă din cursă, după ce PNL a anunţat că îl susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Bucureşti. Vlad Voiculescu face un pas în spate şi renunţă la cursa pentru



Vlad Voiculescu renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei

Vlad Voiculescu, propunerea PLUS pentru Primăria Bucureşti, a decis să se retragă din cursă, după ce PNL a anunţat că îl susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Bucureşti. Vlad Voiculescu face un pas în spate şi renunţă la cursa pentru Primăria Bucureşti. ”Atât timp cât avem un candidat care este onest, care strânge susținerea partidelor […]

Vlad Voiculescu renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

În prima parte a zilei de 6 aprilie, situații speciale la locul de muncă: măsuri organizatorice care le complică existența, activitate curentă „dată peste cap” de evenimente neplăcute, de exemplu, stricarea aparaturii cu care lucrează.

Un nou cumtremur a avut loc azi, la ora 15.07, în zona Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,1 grade și s-a produs la adâncimea de 70 de kilometri, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Oraşele cele mai apropiate de

Vedeta gastronomiei britanice Gordon Ramsey, în vârstă de 52 de ani, a devenit tată pentru a cincea oară, după ce soția sa, Tana, a născut un băiețel, care a primit numele de Oscar James, potrivit contactmusic.com. Copilul s-a născut joi,

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Procurorul general Augustin Lazăr a respins, vineri, afirmaţiile că ar fi sancţionat disciplinar un deţinut politic de la Penitenciarul Aiud şi susţine că este este victima unei campanii de discreditare, în care oameni nevinovaţi,

Liviu Dragnea susţine că nu-l mai interesează ordonanţele de urgenţă privind modificările legilor Justiţiei, pentru că a fost o greşeală de strategie a PSD. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Ministrul Agriculturii Petre Daea, a ieşit din nou la scenă, în timpul vizitei pe care Liviu Dragnea a făcut-o, vineri, la o staţie de irigaţii din judeţul Giurgiu. Citește mai

Amiloidoza este o boala genetică grava, foarte rară. Afecţiunea este determinată de depunerea în ţesuturi a unei proteine anormale, care afectează, cel mai frecvent, inima, ficatul, rinichii, nervii şi tubul

Un seism cu magnitudinea de 3,4 a fost înregistrat în judeţul Vrancea vineri, la ora 15.07, la 76 de kilometri

Sezonul de schi 2018-2019 se închide oficial în data de 7 aprilie în Poiana Braşov, anunţă autorităţile locale. Este ultimul weekend de schi pe pârtiile din Postăvarul. În schimb, pârtiile de mare altitudine din Sinaia se prezintă în stare

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că degeaba unii reprezentanţi ai societăţii civile au făcut apel către Blocul ACUM „să se unească temporar cu PSRM pentru a-l debarca pe

Şeful statului are toate şansele să-şi asigure un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, în condiţiile în care conduce detaşat cursa pentru prezidenţiale, potrivit ultimului sondaj IMAS, realizat la comanda Europa

Cântăreaţa şi actriţa australiană Olivia Newton-John (70 de ani) a povestit cum a reuşit să lupte cu cancerul în ultimii 27 de ani. Aceasta spune că atitudinea pozitivă şi canabisul au

Aşa cum a făcut mereu, Dragnea s-a spălat pe mâini în problema OUG-urilor pe justiţie. De vină sunt Viorica Dăncilă şi ministrul Tudorel Toader. Aşa că penalii din PSD să ştie cui să ceară capul. Nu lui Dragnea. Şi în privinţa

După două pene de curent majore, care au afectat toată ţara, venezuelenii se confruntă acum cu o lipsă acută a apei, scrie Washington

Bucharest Running Club a anunţat că aproximativ 7.000 de participanţi vor lua startul la cea de-a patra ediţie a Bucharest 10k&FAMILY RUN, care va avea loc

Forţele de ordine din Grecia s-au confruntat cu furia a sute de migranţi care s-au adunat în apropiere de oraşul Thessaloniki, din nordul ţării, sperând că vor putea trece în Macedonia de Nord, scrie

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat vineri că trezorierul partidului, deputatul Mircea Drăghici, a informat conducerea formaţiunii că banii primiţi drept subvenţie sau

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inimă, a anunţat joi seară revista Billboard, potrivit căreia starul britanic, care a suportat o intervenţie chirurgicală la o