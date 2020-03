Vlad Voiculescu: Orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă. USR-PLUS e singura care poate opri un nou dezmăţ, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare 03.03.2020

03.03.2020 Vlad Voiculescu: Orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă. USR-PLUS e singura care poate opri un nou dezmăţ, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, că PLUS nu a cerut ruperea alianţei cu USR, dimpotrivă a cerut funcţionarea acesteia. Voiculescu afirmă că a cerut ca orice negociere să se facă în numele Alianţei USR PLUS, nu doar de către un partid,



Vlad Voiculescu: Orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă. USR-PLUS e singura care poate opri un nou dezmăţ, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare

Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, că PLUS nu a cerut ruperea alianţei cu USR, dimpotrivă a cerut funcţionarea acesteia. Voiculescu afirmă că a cerut ca orice negociere să se facă în numele Alianţei USR PLUS, nu doar de către un partid, întrucât ”forţa politică constituită din USR şi PLUS este singura care poate opri un nou dezmăţ, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare”.

Vlad Voiculescu: Orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă. USR-PLUS e singura care poate opri un nou dezmăţ, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Andreea Chiţu (30 de ani) a cucerit vineri medalia de aur la Grand Prixul de la Istanbul (Turcia), după un parcurs perfect la categoria 52 kg, consolidându-şi astfel poziţia în clasamentul mondial care îi permite prezenţa la Jocurile Olimpice

Fostul prim-ministru croat, Ivo Sanader, a fost încarcerat, joi, în urma unei condamnări pentru corupţie, după ce Curtea Supremă i-a înăsprit sentinţa iniţială, informează

Procedurile legate de referendumul pe Justiţie, anunţat de preşedintele Klaus Iohannis, ar putea merge repede în Parlament, cu condiţia să existe întrebările, a declarat vineri preşedintele

Bucureştenii sunt invitaţi duminică să alerge în Parcul Izvor, cu ocazia unui eveniment ce are ca scop promovarea donării de sânge. Doritorii se pot înscrie la una dintre curse, vineri, până la ora

Mărcile private se remarcă în mod normal prin preţul cu până la 30% mai mic decât al brandurilor

Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, a anunţat vineri seară la bursă că acţionarul minoritar Fondul Proprietatea, care are un pachet de 7,5%, a solicitat completarea ordinii de zi a acţionarilor cu privire

Elon Musk, cofondator al companiei Tesla, a pierdut un miliard de dolari în doar două minute, ca urmare a prăbușirii acțiunilor. Elon Musk a înregistrat pierderea în primele două minute de tranzacționare ale ședinței de joi la bursa din New

Andreea Chițu (30 de ani) a obținut medalia de aur la judo, la Grand Prix-ul din Antalya. Sportiva noastră, legitimată la CSA Steaua, a învins-o în finală pe Monkhbatyn Urantsetseg, din Mongolia, prin ippon, la categoria 52 de kg. Grație acestui

Întrebat dacă ALDE îi va acorda sprijinul politic ministrului Tudorel Toader, Varujan Vosganian a spus că "răspunsul oficial este cel care ţine de aritmetica, mecanica întregii coaliţii". Citește mai

Gina Pistol (37 de ani), prezentatoarea show-ului „Asia Express”, difuzat de Antena 1, îşi face apariţia, săptămâna viitoare, într-un serial

Parcul din centrul municipiului Drobeta Turnu Severin va purta straie de sărbătoare de Paşte. Organizatorul, Primăria oraşului, a pregătit o serie de surprize pentru cei

PNL a depus vineri la CCR o sesizare de neconstituţionalitate cu privire la prevederea din Regulamentul Camerei referitoare la delegarea atribuţiilor preşedintelui acestui for şi cere Curţii să suspende

Tribunalul Argeş a dispus, vineri, suspendarea ordinului emis de prefectul judeţului cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului primarului din municipiul Piteşti, Cornel Constantin Ionică, găsit

CSM Bucureşti a fost învinsă de echipa franceză Metz Handball, cu scorul de 31-26 (14-11), vineri seara, în Sala Dinamo, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la

China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante companii de stat din China, va investi 500 de milioane de euro în proiectele tip Smart City din România, în urma semnării

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni miercuri, la cererea Washingtonului, pentru a discuta despre criza umanitară din Venezuela, au indicat vineri diplomaţi, citaţi de AFP. SUA au cerut această

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 192, potrivit ultimei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de

La finalul acestei săptămâni, la Londra, se dă startul Festivalului European de Poezie, cel mai nou și activ festival de profil din Regatul Unit care, în acest an, va include nouă evenimente ce vor avea loc,

American Independent Film Festival anunță titluri noi din programul ediției a treia. Under The Silver Lake în regia lui David Robert Mitchell, regizorul cunoscut pentru It Follows, McQueen, „portretul atent

Marţi, 26 martie 2019, conferinţa PwC CEO Survey 2019 „Către viitor, cu