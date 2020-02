Vlad Voiculescu: ”Cred că am ac de cojocul oricărui domn sau doamnă care nu respectă ceea pentru mine e dincolo de orice: interesul public” 12.02.2020

12.02.2020 Vlad Voiculescu: ”Cred că am ac de cojocul oricărui domn sau doamnă care nu respectă ceea pentru mine e dincolo de orice: interesul public” Vlad Voiculescu are 37 de ani și vrea să candideze la primăria Bucureștiului. Multă lume îl știe mai degrabă ca pe unul din fondatorii MagiCamp sau al Rețelei Citostaticelor, potrivit pressone.ro. Și multă lume se întreabă dacă același



Vlad Voiculescu: ”Cred că am ac de cojocul oricărui domn sau doamnă care nu respectă ceea pentru mine e dincolo de orice: interesul public”

Vlad Voiculescu are 37 de ani și vrea să candideze la primăria Bucureștiului. Multă lume îl știe mai degrabă ca pe unul din fondatorii MagiCamp sau al Rețelei Citostaticelor, potrivit pressone.ro. Și multă lume se întreabă dacă același Vlad Voiculescu va putea să țină piept provocărilor politice care vin la pachet împreună cu o funcție […] The post Vlad Voiculescu: ”Cred că am ac de cojocul oricărui domn sau doamnă care nu respectă ceea pentru mine e dincolo de orice: interesul public” appeared first on Cancan.ro.

Vlad Voiculescu: ”Cred că am ac de cojocul oricărui domn sau doamnă care nu respectă ceea pentru mine e dincolo de orice: interesul public”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reprezentanţi ai magistraţilor români se află joi, la Bruxelles, pentru întâlniri cu oficialii europeni pe tema situaţiei din justiţie şi pentru o manifestaţie şi declaraţii de presă în faţa Palatului de Justiţie, unde li se vor alătura

Bianca Andreescu este revelaţia anului 2019 în tenisul feminin, după ce a câştigat turneul de la Indian Wells, urcând spectaculos în clasamentul

De ani de zile mă documentez pentru a scrie o carte în care să explic anumite proverbe din spaţiul românesc care au în centru romii. Întotdeauna mi-am dorit ca explicaţiile să fie simple, de genul cărţilor „for dummies”. Ca un preambul la

S-a reluat curăţenia în Timisoara. Firma Brantner Servicii Ecologice a scos primele utilaje în zona centrală a

Primăria comunei Lopadea Nouă din Alba a semnat contractul contractul pentru drumul comunal Ciuguzel-Ocnişoara-Odverem în valoare de 8 milioane de lei. Drumul face legătura cu satul Ocnişoara, unde mai trăiesc doar 14

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a lansat miercuri, 3 aprilie 2019, licitaţia pentru achiziţia a până la 80 de trenuri de călători. Valoarea maximă estimată a contractului este de 4,56 miliarde

Renault a blocat miercuri pensia fostului director general Carlos Ghosn, după ce ancheta internă a producătorului auto francez a identificat "practici suspecte şi ascunse" ale celui care era odată un erou al

Cristian Borcea, fostul finanţator al clubului Dinamo, a depus la Judecătoria Sectorului 5 o cerere prin care solicită să fie eliberat condiţionat din Penitenciarul Rahova. Solicitarea lui Borcea va

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține joi, ora 14:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni. ANTENA

Joaquin Bonilla este noul Executive Creative Director al Golin, poziţie din care coordonează departamentul de Creaţie al

În fiecare zi, pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Cântăreața americană Britney Spears s-a internat voluntar într-o clinică de psihiatrie, pentru a-și dedica un timp „propriei persoane”, după ce tatăl acesteia a fost pe punctul de a muri, potrivit Reuters. În luna ianuarie, Spears a

Indicele ROBOR la 3 luni, în baza căruia se calculează dobânzile pentru majoritatea creditelor în lei, a atins joi nivelul de 3,38%, cea mai mare valoare din ultimele 5 luni, potriit Băncii Naţionale a

Un judecător englez obligă o femeie cu probleme psihice să facă dragoste cu soţul: „Este Un drept uman fundamental”, a spus acesta. Deşi asistenţii sociali semnalaseră că femeia are dificultăţi de a decide conştient, nu s-a ţinut

Un maramureşean în vârstă de 63 de ani este cercetat pentru contrabandă, după ce poliţiştii de frontieră i-au descoperit în maşină tutun de provenienţă ucraineană. Întreaga cantitate, în valoare de 35.000 de lei a fost confiscată de

Centrul de Monitorizare şi combatere a anti-semitismului (MCA România) îl acuză pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, de atitudine xenofobă şi

IPJ Alba a fianlizat lucrările de modernizare a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea arestul instituţiei. Condiţiile pentru inculpaţii arestaţi sunt, acum, unele de

Un câştig colateral al Brexitului, dar nu mai puţin consistent prin anvergura şi consistenţa lui, ar trebui să fie reluarea interogaţiei privind identitatea europeană. Cine suntem? De unde venim? Încotro

General-locotenentul Hans Baur, cunoscut ca pilotul lui Adolf Hilter, a lăsat în jurnalul său ultimele cuvinte ale liderului nazist, care părea împăcat cu soarta sa în momentul sinuciderii într-un buncăr din

Fostul preşedinte Traian Băsescu atrage atenţia că pensionarii au fost păcăliţi cu peste 3,8 miliarde de lei din cauză că Guvernul nu a indexat pensiile cu inflaţia la fiecare început de