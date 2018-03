Vis de miliardar: vrea să construiască cea mai mare baterie din lume! De ce? 22.03.2018

22.03.2018 Vis de miliardar: vrea să construiască cea mai mare baterie din lume! De ce? Elon Musk pare că nu mai are foarte mult timp să se mândrească cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea să-i depășească recordul, scriu cei de la Playtech.ro. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reușit în urmă cu câteva



Vis de miliardar: vrea să construiască cea mai mare baterie din lume! De ce?

Elon Musk pare că nu mai are foarte mult timp să se mândrească cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea să-i depășească recordul, scriu cei de la Playtech.ro. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reușit în urmă cu câteva luni să construiască cea mai mare baterie din lume, însă performanța demnă […] The post Vis de miliardar: vrea să construiască cea mai mare baterie din lume! De ce? appeared first on Cancan.ro.

Vis de miliardar: vrea să construiască cea mai mare baterie din lume! De ce?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În Pasul Prislop ninge şi se circulă în condiţii de iarnă. Stratul de zăpadă este de circa un centimetru şi se intervine cu utilaje pentru a se împrăştia material antiderapant. De mâine se aşteaptă temperaturi de până la -15 grade

Parlamentul Olandei a adoptat joi o moţiune prin care recunoaşte şi condamnă genocidul armenilor pe actualul teritoriu al Turciei în Primul Război

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj face cercetări, vineri, după ce persoane necunoscute ar fi încercat să incendieze sediul PSD din Cluj-Napoca, membrii partidului reclamând că au găsit uşa şi pereţii stropiţi cu benzină, dar şi urmele

Autorităţile din Agerntina au descoperit joi, 22 februarie, un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosită ca să fie introduse aproape 390 de kilograme de cocaină în

Liderii statelor membre UE s-au reunit astăzi la Bruxelles în cadru informal pentru a dezbate, pentru prima dată în format de 27, următorul buget al

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu îşi lansează, luni, candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, în cadrul unui eveniment în care va avea invitaţi mai multe personalităţi din lumea

Fotbalist al generaţiei de aur, Ionuţ Lupescu a fost la Călăraşi, alături de Florin Răducioiu, la invitaţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal. Lupescu şi-a lansat în această candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de

Gripa face o nouă victimă! Un nou deces a fost confirmat vineri. Este vorba de un bărbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara. Numărul

Angajaţii firmelor din IT nu sunt cel mai bine plătiţi români. Salariul mediu net din Ministerul Afacerilor Externe trece de 9.100 de lei, cel din Ministerul Public ajunge la 8.500 de lei, iar cel din

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că nu a văzut raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pe baza căruia a cerut revocarea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, însă,

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de

George Ureche, Director Corporate Finance la PwC va prelua conducerea Antena Group incepand cu 19 martie 2018. Din aceasta pozitie, George va coordona posturile de televiziune ale Antena Group (Antena 1,

Uniunea Salvaţi România anunţă vineri că iniţiază moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi invită toate formaţiunile din Opoziţie să i se alăture, demarând

Cel puţin trei persoane au murit după ce un avion de dimensiuni medii s-a prăbuşit în cursul nopţii de joi spre vineri în centrul statului american Indiana, informează postul ABC

Robert Lewandowski, 29 de ani, a renunțat la impresarul polonez cu care lucra de un deceniu pentru a semna cu Pini Zahavi. "Sunt onorat să am grijă de cel mai bun atacant al lumii", a declarat managerul israelian. Robert Lewandowski e la Bayern din

Astăzi a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finală din Europa League. Cele mai importante meciuri sunt: AC Milan - Arsenal, Atletico - Lokomotiv Moscova și Lazio - Dinamo Kiev. Iată tabloul complet: Lazio - Dinamo Kiev; Leipzig -

Patinatoarea Alina Zagitova, 15 ani, a adus primul aur pentru Sportivii Olimpici din Rusia la această ediție a JO, după ce s-a impus în proba feminină. "M-am bucurat foarte mult când am văzut că sunt campioană olimpică, dar în

Pep Guardiola (47 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Manchester City până în 2021, pentru suma record de 22 de milioane de euro pe sezon. Șeicii lui Manchester City nu vor să îl piardă pe antrenorul spaniol. Curtat

Prima Casă 2018. Programul Prima Casă 2018 a fost lansat oficial, după ce Ministerul Finanţelor a dat acordul pentru distribuirea plafonului de 2 miliarde de lei, potrivit unui anunţ al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Ministrul Justiţiei a prezentat, timp de 80 de minute, un raport într-un limbaj extrem de tehnic, dar neclar, legat de greşelile profesionale ale Laurei Codruţa Kovesi. Citește mai