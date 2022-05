Virgil Popescu, la prezentarea bilanţului pe 6 luni al Guvernului: Am stabilizat preţul la energie şi la gaze naturale pe un an, până în martie 2023 27.05.2022

27.05.2022 Virgil Popescu, la prezentarea bilanţului pe 6 luni al Guvernului: Am stabilizat preţul la energie şi la gaze naturale pe un an, până în martie 2023 Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, la prezentarea bilanţului pe 6 luni de activitate a instituţii pe care o conduce, că Guvernul a fost preocupat de criza energetică, fapt pentru care a luat măsuri pentru stabilizarea preţului la energie



Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, la prezentarea bilanţului pe 6 luni de activitate a instituţii pe care o conduce, că Guvernul a fost preocupat de criza energetică, fapt pentru care a luat măsuri pentru stabilizarea preţului la energie şi gaze naturale pe un an de zile, până pe 31 martie 2023. El a amintit despre aprobarea restructurării Complexului Energetic Oltenia, dar şi despre jaloanele din PNRR care au fost bifate.

