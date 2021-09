Virgil Musta: ”Putem atinge destul de repede 15.000 de noi cazuri pe zi” 28.09.2021

28.09.2021 Virgil Musta: ”Putem atinge destul de repede 15.000 de noi cazuri pe zi” Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara afirmă, marţi, că suntem, din nou, în al 12-lea ceas în ceea ce privește situația pandemică din țară. „La ritmul actual de […] The post Virgil



Virgil Musta: ”Putem atinge destul de repede 15.000 de noi cazuri pe zi”

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara afirmă, marţi, că suntem, din nou, în al 12-lea ceas în ceea ce privește situația pandemică din țară. „La ritmul actual de […] The post Virgil Musta: ”Putem atinge destul de repede 15.000 de noi cazuri pe zi” appeared first on Cancan.

Virgil Musta: ”Putem atinge destul de repede 15.000 de noi cazuri pe zi”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Coronavirus România 5 noiembrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că 9.714 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 276.802. Iar 191.085 de pacienți […] The post

Raiffeisen Bank a început campania de Black Friday pentru cardurile noi de cumpărături Standard şi Gold, în perioada 1-11 noiembrie 2020, prin care clienţii vor beneficia de un bonus de 150 de lei dacă fac plăţi cumulate cu cardul de 500 de lei

Echipa de campanie a lui Donald Trump urmează să anunţe joi proceduri judiciare cu privire la o presupusă fraudă electorală în Nevada, în timp ce acest stat care a votat cu Hillary Clinton în 2016 continuă să numere buletinele de vot, declară

Comisia Europeană a îmbunătăţit uşor prognoza de cădere economică a României, în 2020, de la minus 6% în primăvară la minus 5,2% în prognoza de toamnă publicată joi, dar crede că deficitul bugetar va ajunge la 10,3% din PIB cu mult peste

Guvernul a decis ca after school-urile şi creşele să rămână deschise chiar dacă CNSU a propus altfel, iar şcolile trec online, urmând ca ministrul Educaţiei să emită un ordin în acest sens, a declarat vineri secretarul de stat în MAI Raed

Dan Armeanu, vicepreşedintele sectorului de pensii private din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), spune că în funcţie de evoluţia crizei sanitare şi a posibilităţii de instituire a unui nou lockdown este posibil ca economia

Astra Giurgiu și Academica Clinceni se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, în primul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look

OTP Bank, subsidiara de pe piaţa românească a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a raportat pentru primele nouă luni din 2020 un profit consolidat după impozitare de 39 mil. lei, în scădere cu 50,6% faţă de câştigul din aceeaşi perioadă

Sepsi joacă azi acasă cu Hermannstadt, de la 17:00. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi aici programul etapei #10 din Liga 1 SEPSI - HERMANNSTADT » liveTEXT de la 17:00 Click

Industria de IT&C cunoaşte o accelerare puternică în municipiul Iaşi, chiar şi pe fondul pandemiei de COVID-19, spune Mihai Chirica, primarul municipiului. Astfel, dacă anul trecut în Iaşi erau înregistraţi circa 21.000 de angajaţi în

Marea Neagră „poate deveni o mică Mare a Nordului”, întrucât există aici zăcăminte de gaze de peste 200 de miliarde de metri cubi, însă pentru atragerea investitorilor „cheia este o taxare

FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, a remizat azi cu ASU Poli Timișoara, 0-0, în etapa a 11-a (Rezultatele etapei + clasament). La ieșirea de la vestiare, juveții au purtat tricouri speciale. Fotbaliștii pregătiți de Dan Vasilică au

Bergodi a venit în Bănie, i-a dat iluzii Craiovei, după care a împrăștiat mai degrabă doar deziluzii: finala pentru titlu pierdută cu CFR, eliminarea rușinoasă din Europa League și acum înfrângeri, pe teren propriu, cu Clinceni și Chindia.

După 6 zile de chin și de stat departe de fetițele sale, Andreea Bălan a fost externată. Artista se simte bine și de-abia așteaptă să ajungă acasă, după cum chiar ea le-a mărturisit fanilor săi. […] The post Andreea Bălan a fost

Un fostul primar PSD de la Sectorul 1 a fost răpus de COVID-19. Vasile Gherasim a decedat la vârsta de 70 de ani, transmite România TV. El fusese confirmat cu Sars-Cov-2 și de mai bine de o lună era internat

Viitorul - Dinamo se joacă azi, de la 21:00, în cea mai importantă partidă a zilei din Liga I. Cosmin Contra e obligat să câștige pentru a-și păstra postul pe banca alb-roșilor. Dinamo are patru înfrângeri consecutive și vine pe terenul

Companiile din Germania vor putea utiliza aşa-numitul Nutri-Score din această săptămână deşi acesta a stârnit controverse o vreme şi a fost criticat de unele state membre, scrie

În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post

După George W. Bush, care ne-a băgat în NATO, noul preşedinte ales al SUA, Joe Biden, este poate cel mai bun lider american pentru

Firma de avocatură Radu şi Asociaţii SPRL, afiliată EY România, anunţă numirea lui Radu Diaconu la conducerea practicii de consultanţă juridică a societăţii. El a preluat funcţia de la Dragoş Radu, cel care a condus în ultimii opt ani