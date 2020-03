Viorel Eremia, Citroën: Avem nevoie de infrastructură pentru a vinde şi mai multe maşini electrice 10.03.2020

Vânzările maşinilor electrificate, adică a celor electrice şi hibride, vor creşte cu 50% în acest an, la circa 10.000 de unităţi, însă ritmul va depinde tot mai mult de evoluţia infrastructurii care să permită călătoriile pe distanţe lungi, estimează Viorel Eremia, directorul mărcii Citroën din cadrul Trust Motors, importatorul mărcilor grupului francez PSA pe piaţa locală.

