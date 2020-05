Viorel Cataramă a primit rezultatele testului COVID-19! 14.05.2020

14.05.2020 Viorel Cataramă a primit rezultatele testului COVID-19! Viorel Cataramă a cerut, joi, să i se efectueze testul pentru coronavirus. Un medic de la o clinică privată a venit chiar la el acasă, pe domeniul de la Snagov, și i-a recoltat probele. La scurt timp, omul de afaceri a primit rezultatul testului



Viorel Cataramă a primit rezultatele testului COVID-19!

Viorel Cataramă a cerut, joi, să i se efectueze testul pentru coronavirus. Un medic de la o clinică privată a venit chiar la el acasă, pe domeniul de la Snagov, și i-a recoltat probele. La scurt timp, omul de afaceri a primit rezultatul testului rapid. CITEȘTE ȘI: IMAGINI FABULOASE DE LA VILA LUI CATARAMĂ! ESTE TESTAT […] The post Viorel Cataramă a primit rezultatele testului COVID-19! appeared first on Cancan.ro.

Viorel Cataramă a primit rezultatele testului COVID-19!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Casa din Humuleşti a scriitorului Ion Creangă se află în proces de restaurare, la finalul căruia ar urma să aibă un loc pentru evenimente amenajat în curte, dar şi un acoperiş

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, dezvăluiri de ultimă oră despre Simina G., afacerista găsită moartă pe plajă, la Mamaia. Am aflat de ce s-ar fi sinucis, de fapt, femeia, mamă a trei copii. (Poți

Autorităţile iau în calcul reintroducerea posibilităţii depunerii Declaraţiei unice pe format hârtie, pentru o perioadă de timp, cel puţin până la finalul acestui an, potrivit ministrului finanţelor Eugen,

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, este tranşantă în privinţa vaccinării. Viitoarea lege care urmează să fie adoptată în Parlament ar trebui să conţină cuvântul „obligativitate”.

Chindia Târgovişte a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Pandurii Târgu Jiu, în etapa a XXXV-a a Ligii a II-a. Chindiar este lider, cu 79 de puncte, două mai multe ca Academica Clinceni, care are un meci mai puţin

Serena Williams (37 de ani, 11 WTA) s-a retras de la Roma din cauza unei accidentări mai vechi la genunchiul stâng. Venus Williams (38 de ani, 50 WTA), adversara Serenei, merge astfel direct în turul trei, unde va înfrunta

Anda Călin și Liviu Vărciu s-au împăcat! Cei doi au lăsat neînțelegerile deoparte, iar acum sunt mai uniți și mai fericiți ca niciodată! Deși relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iată că și de această dată dragostea

Reducerea amplorii hepatitelor virale B, C şi D ca problemă de sănătate publică prin limitarea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității cauzate de aceste boli prin

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) joacă AZI în turul II de la Roma, contra cehoaicei Marketa Vondrousova (19 ani, 44 WTA). Partida se va juca în jurul orei 17:30 și va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport

Cutremurele sunt tot mai dese în ultima perioadă, iar astăzi s-a înregistrat unul semnificativ. Magnitudinea seismului a fost anunțată oficial de specialiști și a semănat panică în rândul a milioane de oameni. Cutremur de suprafaţă produs

Norvegianul Jo Nesbo este un talent polivalent. Solist vocal al trupei de rock Di Derre, compozitor, economist, el semnează și thrillere de mare succes, fiind tradus în cincizeci de

"Nu vreau să fiu tipul simpatic", a declarat pentru L'Equipe celebrul tehnician Jose Mourinho, care a estimat că un antrenor "simpatic" devine "o marionetă". "Nu vreau să fiu tipul simpatic, fiindcă

În aceste momente are loc o audiere bombă la Secția de investigare a magistraților. Este vorba de audierea lui Gabriel Oprea, cel mai probabil într-un dosar care o vizează pe

Cristina Georgescu, absol­ven­tă a Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Con­stanţa, şi soţul ei Flo­rin Georgescu produc într-un atelier de lângă Bucureşti cor­turi pe care le vând proprietarilor de struc­turi de ca­zare tip camping,

Administratorul unei cafenele din municipiul Satu Mare oferă o cafea gratis celor care merg la vot în 26 mai. Citește mai

Un album ar conține dovezi că Paul McCartney este mort. Coperta ar dovedi că artistul a murit într-adevăr cu mulți ani în urmă. Teoria controversată aduce noi detalii despre posibila moarte a cântăreţului cu mulţi ani în urmă, notează

Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru, care se va desfăşura la Bucureşti, între 18 şi 27 octombrie, va avea anul acesta o nouă identitate

La început au fost folosiţi ca uniforme de lucru de către muncitorii din mină, dar nu numai. Apoi au devenit un simbol rebeliunii în faţa trendurilor modei atât de schimbătoare, fiind purtaţi de starurile rock şi de vedetele de la Hollywood

Noi declarații halucinante făcute de ministrul Transporturilor Răzvan Cuc. Deși s-au dat primele amenzi pentru șoferi Uber prinși în trafic, ministrul nu vede nicio problemă și spune că interzicerea de care vuiește presa este

Peste 300 de invitaţi naţionali şi internaţionali vor participa pe 12 iunie la Conferinţa Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, care se va desfăşura la sediul Ministerului Culturii