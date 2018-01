Violonistul Edvin Marton va concerta la Bucureşti VIDEO 29.01.2018

29.01.2018 Violonistul Edvin Marton va concerta la Bucureşti VIDEO Renumitul violonist şi compozitor Edvin Marton, apreciat pentru stilul său de a fuziona muzica clasică cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului din Bucureşti, pe 20



Violonistul Edvin Marton va concerta la Bucureşti VIDEO

Renumitul violonist şi compozitor Edvin Marton, apreciat pentru stilul său de a fuziona muzica clasică cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului din Bucureşti, pe 20 aprilie.

Violonistul Edvin Marton va concerta la Bucureşti VIDEO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

O apariţie complet surprinzătoare a apărut pe scena Revelionului Starurilor, cu Dan Negru, la Antena 1. Invitaţii nu au reuşit să afle cine e vedeta care a jucat rolul teribilului Night King, din serialul Game

Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" în Catalonia, de fapt a încetinirii creşterii

LOTO 6/49 din 31 decembrie 2017. Duminică, 31 decembrie, 2017, Loteria Romana au fost organizate Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria

Adrian Năstase a postat pe blogul său un prim mesaj după ce i-a luat foc cabana de la Azuga în pragul revelionului. "Dragi prieteni, va doresc un An Nou in care sentimentul solidaritatii, al

Agentia spatiala americana a intocmit un clasament al celor mai populare fotografii publicate pe contul de Instagram al NASA in 2017. Este vorba de 10 imagini care au placut cel mai mult utilizatorilor

Nu mai puțin de șase românce vor evolua marți la turneul WTA de la Shenzhen, atât în proba de simplu, cât și la dublu, unde este programat un duel românesc. Pe tabloul de simplu, Ana Bogdan (105 WTA) evoluează în

Mulți s-au întrebat ce salariu are Mircea Badea. Vedeta TV s-a dat de gol, într-o postare pe o rețea de socializare. Realizatorul emisiunii „În gura presei”, de la Antena 3, a dezvăluit pe Instagram, în luna noiembrie cu dovada că a

Manifestaţii sporadice, care au degenerat pe alocuri în violenţă, au avut loc duminică seara în mai multe oraşe din Iran, inclusiv la Teheran, în pofida apelului la calm lansat de preşedintele Hassan Rohani, relevă luni presa şi reţelele

Vremea va fi în general închisă şi vor cădea precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, începând de marţi, exceptând Dobrogea, unde se vor semnala pe spaţii restrânse. Va ploua inclusiv la

Filosoful Mihai Şora descrie imaginea primei zile a anului, din centrul Capitalei - "florile prinse în gardul Palatului Regal, tăcute şi triste", iar peste drum scena goală după Hit Revelion, mucuri de ţigări, "rotundurile negre ale gumei de

Sergiu Curcă, un tânăr în vârstă de 22 de ani, interpret de muzică populară, s-a sinucis, luni, fiind găsit spânzurat în locuinţa sa din oraşul Lipova,

Peste 50.000 de oameni au luat parte la "Hit Revelion 2018" organizat în Piaţa George Enescu din Bucureşti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Direcţia 5, susţine

Un om de stiinta american a formulat o noua teorie indrazneata care ar putea explica de ce, in pofida numeroaselor OZN-uri observate in jurul Pamantului, civilizatiile extraterestre nu vor sa se

Sergiu Curcă, un tânăr în vârstă de 22 de ani, interpret de muzică populară, s-a sinucis, în prima zi a anului. Tânărul a fost găsit spânzurat în locuinţa sa din oraşul Lipova, judeţul Arad, scrie Mediafax. Sergiu Curcă a fost

Un bărbat a murit, iar alte cinci persoane sunt rănite, în urma unui accident grav produs în judeţul Covasna, pe DN 11, informează Mediafax. Un şofer a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu maşina care circula din sensul opus. În urma

Multe femei au probleme cu grasimea care se depune in mod inestetic pe abdomen si laterale (numite ‘manerele

eMAG are promotii importante chiar din prima zi a noului an. In 2018 e timpul sa iti faci singur un cadou pentru ca pana se gandesc ceilalti ce sa-ti cumpere, se duce reducerea. Citește mai

Un grup de turişti, format din 2 bărbaţi şi 3 femei care au mers în vacanţă în Olanda, a văzut un cal ce, din spate, părea normal. Galeria Foto. Citește mai

Mirel Rădoi s-a declarat fanul Simonei Halep şi a recunoscut că se mai enervează la meciurile numărului 1 WTA. Citește mai

Preşedintele sirian Bashar al-Assad, a cărui ţară este marcată de mai mulţi ani de un război civil, a emis luni un decret prin care numeşte noi miniştri la Apărare, Industrie şi Informaţii, relatează televiziunea de stat, potrivit Reuters