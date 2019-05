Violenţe în Parlamentul din Hong Kong. Un deputat, scos pe targă 11.05.2019

Mai mulți parlamentari s-au luat la bătaie în Parlamentul din Hong Kong, unii dintre ei suferind răni. Violențele au izbucnit din cauza unui proiect de lege care ar putea duce la extinderea puterii Chinei asupra fostei colonii



Mai mulți parlamentari s-au luat la bătaie în Parlamentul din Hong Kong, unii dintre ei suferind răni. Violențele au izbucnit din cauza unui proiect de lege care ar putea duce la extinderea puterii Chinei asupra fostei colonii britanice.

