Vine ca să plece » Darius Olaru, singurul transfer al iernii bifat de FCSB, ar putea fi trimis înapoi la Gaz Metan 27.12.2019

27.12.2019 Vine ca să plece » Darius Olaru, singurul transfer al iernii bifat de FCSB, ar putea fi trimis înapoi la Gaz Metan Darius Olaru a semnat cu FCSB, Gaz Metan a încasat 600.000 de euro, însă mijlocașul ar putea continua tot la Mediaș. Becali și Vintilă sunt tentați să-l împrumute din nou, din cauza concurenței care i-ar oferi lui Darius prea puține șanse



Vine ca să plece » Darius Olaru, singurul transfer al iernii bifat de FCSB, ar putea fi trimis înapoi la Gaz Metan

Darius Olaru a semnat cu FCSB, Gaz Metan a încasat 600.000 de euro, însă mijlocașul ar putea continua tot la Mediaș. Becali și Vintilă sunt tentați să-l împrumute din nou, din cauza concurenței care i-ar oferi lui Darius prea puține șanse să joace. Becali a cumpărat din nou mai mulți jucători decât au loc în echipă și e în pericol, de data asta, unul dintre tinerii cel mai bine cotați din campionat. ...

Vine ca să plece » Darius Olaru, singurul transfer al iernii bifat de FCSB, ar putea fi trimis înapoi la Gaz Metan

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

LOTO, Loto 6/49, Joker, numere LOTO, rezultate LOTO duminică 31 martie 2019. Iată numerele câștigătoare din data de 31 aprilei! Citește mai

Familia regală trebuie să respecte un protocol strict la naşterea unui copil, reguli la care şi ducesa Meghan Markle (37 de ani) şi Prinţul Harry (34 de ani) trebuie să se supună la naşterea primului lor

În municipiul Chişinău, bugetarii vor avea două minivacanţe, una la sfârşitul lunii aprilie, iar cealaltă în mai. Potrivit unei dispoziţii semnate de către primarul general interimar, Ruslan Codreanu, zilele de 30 aprilie şi 10 mai vor fi

Samantha Smith, o fetiţă de 10 ani din Maine, SUA, i-a trimis o scrisoare lui Iuri Andropov, recent ajuns la conducerea URSS. În schimb, acesta i-a propus să viziteze

Lia Olguţa Vasilescu a reacţionat după atacul lui Ludovic Orban, care a spus că orice român care respectă tradiţiile şi pe semenii săi ştie că în postul Paştelui nu se fac nunţi. Fostul ministru al Muncii a precizat că nunta religioasă

Roger Federer, 5 ATP, a obținut duminică seara cel de-al 100-lea trofeu al carierei, impunându-se la Miami în fața lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, după o oră și două minute de joc. The Master in Miami That’s now 4

Stadionul Rapid, singurul interbelic din Bucureşti, este istorie. Cei care au trecut astăzi cu tramvaiul 41 pe podul Grant au avut surpriza să constate că arena din Giuleşti a fost demolată aproape în totalitate. Citește mai

Horoscop 1 APRILIE 2019, ZIUA PĂCĂLELILOR! Luni nu ai voie să te superi! Sfatul zilei pentru luni. Profesorul Radu Şefănescu

Traian Băsescu a vorbit duminică la România TV despre cum s-ar putea schimba raporturile de forţă între partide în urma alegerilor europarlamentare din 26, estimând că un scor slab obţinut de PSD i-ar pune probleme foarte mari lui Liviu

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, va fi supus primului test de încredere. Moţiunea simplă pe Transporturi, iniţiată de PNL şi PMP, va fi dezbătută luni de plenul Camerei Deputaţilor şi va primi votul final

Într-un video viral, cu peste 20 de milioane de vizualizări, faimosul chef Gordon Ramsey dezvăluie curioşilor câteva dintre trucurile pe care le pune în practică în

O elevă de 17 ani a participat la protestul #foaia goală, la simularea examenului de bacalaureat, şi nu a rezolvat subiectele, ci a analizat sistemul de învăţământ din România, în şase

BRD-SocGen, numărul trei la nivel de active bancare, a fost în 2018 lider în topul celor mai mari profituri de pe piaţa bancară din România cu 1,54 mld. lei, fiind ur­mată de Banca Transil­va­nia, care s-a plasat pe locul doi cu 1,22 mld. lei,

Serviciul Român de Informaţii mulţumeşte, luni, pe pagina sa de Facebook, Ambasadei Suediei la Bucureşti pentru „noul accesoriu obligatoriu al codului vestimentar“ al agenţilor

Preşedintele contestat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat că guvernul său va reduce lungimea zilei de muncă, iar şcolile vor rămâne închise aşa încât ţara latino-americană să poată face faţă întreruperii curentului

Laura Codruţa Kovesi s-a prezentat luni dimineaţă la Secţia 18 de poliţie în cadrul măsurii de control judiciar dispuse de Secţia Specială pentru anchetarea magistraţilor în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în 2011. Curtea

Preşedinta şi co-proprietara companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriană după Aeroflot, Natalia Fileva, şi-a pierdut viaţa în accidentul aviatic de duminică, din apropierea oraşului

Românii sunt printre cei mai deschişi europeni la ideea de a achiziţiona autovehicule electrice, astfel că 36% dintre cei aflaţi în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere una electrică, potrivit unui studiu

Clipe de groază pentru bărbatul în vârstă de 45 de ani, care lucra la construirea unui stand din lemn, în vederea pregătirii pentru Târgul Internaţional de Mobilă. Acesta a fost strivit de paleți. La faţa locului au sosit imediat medicii,

Sexy impresara arată fabulos la 46 de ani, după ce a urmat o dietă care a făcut-o să piardă 15 kilograme. Pentru că rezultatul este spectaculos, Anamaria Prodan a început să pozeze din ce în ce mai provocator. Anamaria Prodan este într-o