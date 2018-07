VIITORUL - VITESSE 2-2. Gică Hagi își protejează noul star și provoacă un patron din Liga 1: "Îi spun atunci ca între prieteni «De ce mă suni?!»" 27.07.2018

Gică Hagi a făcut o radiografie a partidei de la Ovidiu, unde echipa sa a ținut-o în șah pe Vitesse, locul 6 sezonul trecut, scor 2-2. - Domnule Hagi, sunteți mulțumit după acest 2-2?- Am făcut totul bine timp de 60 de minute și după s-a terminat benzina. S-a cunoscut că am jucat din 3 în 3 zile și avem deja patru meciuri oficiale. Din păcate, am cedat presiunii și au venit și golurile lor.- Ați marcat două goluri, apoi v-ați văzut egalați. ...

