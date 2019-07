VIITORUL - DINAMO / Comisia de Disciplină a amânat verdictul! Dinamo - CS Universitatea Craiova se dispută cu spectatori 17.07.2019

Viitorul - Dinamo (5-0) // Conform regulamentului, arbitrul Marcel Bârsan ar fi trebuit să oprească definitiv partida după 10 minute, caz în care ambele echipe trebuiau să piardă cu 0-3. Cum însă el a reluat jocul, rezultatul de luni nu se mai poate schimba. Azi, Comisia de Disciplină a luat în discuție doar judecarea incidentelor cu ultrașii și a amânat cazul pentru 24 iulie, până după etapa a 2-a. ...

Farmexpert, al doilea cel mai ma­re distribuitor de medica­men­te de pe piaţă după vân­ză­rile din 2017, deţinut de gi­gantul Walgreens Boots Al­li­ance, ţinteşte pen­tru acest an calen­da­ris­tic afa­ceri mai mari cu cir­ca 10%,

Compania MAM Bricolaj, brand sub care funcţionează două magazine de bricolaj în Bucureşti, a obţinut în 2018 afaceri de 26 mil. lei, în creş­tere cu 24% faţă de 2017. Firma este deţinută de Cristian şi Petruţa

Cele cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) inten­ţio­nea­ză să-şi remunereze investitorii cu dividende ale căror ran­damente sunt cuprinse între 2,4% cum este cazul SIF Ba­nat-Cri­şana, şi 7,2% la SIF Oltenia, societate care

Spanacul înăbuşit poate fi şi o însoţitoare, o garnitură, cum se zice, la ouă ochiuri, frigănele, fripturici, şi o umplutură de plăcinte şi clătite, a notat în lucrarea sa, “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura Paideia),

Autodepăşirea înseamnă ieşirea din zona de confort şi atingerea unui nivel de performanţă superior celui cu care ne-am obişnuit pe partea mentală, emoţională, fizică şi spirituală. Două dintre elementele esenţiale pentru reuşita acestui

Eliminată în ”optimi” la Indian Wells (California), Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, s-a mutat în Florida, pentru un alt turneu de calibru WTA Premier Mandatory, cel de la Miami, cu premii totale de 9.035.428 dolari. Competiția are loc în

Mediul online in ziua de azi ne este extrem de util din toate punctele de vedere, inclusiv pentru momentul in care esti in cautarea unui loc, existand tot felul de site-uri de specialitate cu anunturi cu locuri de

Pentru prevenirea implicării în accidente rutiere, poliţiştii vin în sprijinul bicicliştilor cu o serie de recomandări. Aceştia sunt sfătuiţi să se echipeze corespunzător ş isă respecte regulile de

În momentul de faţă, trei specii de cormorani au ales România pentru cuibărit. Cormoranii au fost aduşi în discuţie inclusiv de ministrul Agriculturii, Petre

Parlamentul de legislatura a X-a se convoacă joi, 21 martie, în şedinţa de constituire. La prima şedinţă preşedintele Curţii Constituţionale, Mihai Poalelungi, urmează să prezinte raportul privind rezultatele alegerii Parlamentului şi

O posibilă teamă de termeni contondenţi, alimentată, cu precădere, de o educaţie deloc prolifică, ar putea explica recentul cult pentru diminutive al multor

Înseamnă mai mulţi bani investiţi în campaniile electorale la o participare mai mare la vot? Au succes sistemele media cu televiziuni de ştiri publice în a demobiliza votanţii? Duce intervenţia guvernului în media şi campanii la o

Coaliţia guvernamentală a premierului olandez Mark Rutte şi-a pierdut miercuri majoritatea în Camera superioară a Parlamentului, în urma unor alegeri provinciale în care populiştii eurosceptici au înregistrat o ascensiune, la două zile după un

Mama fotbalistului Emiliano Sala, decedat în urma unui accident aviatic în luna iauarie, a declarat pentru L'Equipe că britanicii de la Cardiff CIty ar trebui să plătească suma transferului fiului său, de la

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat tarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii (RCA). În multe situaţii, acestea sunt mai mari comparativ cu cele valabile pentru semestrul

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a confirmat oficial, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Miami, că va lucra în continuare cu antrenorul român Daniel Dobre,

Piaţa asigurărilor s-a ridicat anul trecut la 10,14 miliarde lei, în creştere cu 4,5% faţă de valoarea înregistrată în anul precedent. O schimbare manifestată în special pe parcursul ultimilor doi ani (2017 -

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 25-31 martie 2019. Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Va doriti sa va stabiliti un obiectiv si va puneti chiar un termen limita

Boxerul român Lucian Bute, în vârstă de 39 de ani, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie între 2007 şi 2012, şi-a anunţat, miercuri, într-o postare în reţelele de socializare, retragerea

Din cele 17.694 de poduri şi podeţe aflate de-a lungul reţelei feroviare, la sfârşitul anului trecut, circa 47% aveau durata normată de funcţionare expirată, iar 28% aveau durata de viaţă