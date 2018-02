VIDEO+FOTO United, doar egal la Sevilla » Șahtior a produs surpriza și a învins-o pe AS Roma în "optimile" Ligii 22.02.2018

Șahtior Donețk a oferit surpriza serii în prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor după ce a învins-o pe AS Roma, scor 2-1. Ucrainenii au revenit spectaculos după ce au fost conduși cu 1-0 prin golul lui Under din minutul 41. Ferreyra și Fred au marcat pentru gazde. În celălalt meci al serii, Sevilla și Manchester United au remizat, 0-0, într-un meci fără prea mari ocazii de poartă. ...

Cel puţin două firme sunt interesate să concesioneze ruineleaeroportului Alexeni, iar administraţia judeţeană este dispusă să investească în relansarea economică a acestui obiectiv. Declaraţia aparţine preşedintelui Consiliului Judeţean

În perioada septembrie 2017-ianuarie 2018 poliţiştii vrânceni au documetat activitatea infracţională a unei persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de şantaj şi

Doi concubini din raionul Ungheni au fost condamnaţi la ani grei de detenţie pentru comiterea traficului de fiinţe umane în scop de exploatare

Deşi preşedintele Republicii Moldova a lansat mai multe atacuri la adresa Bucureştiului pe parcursul aflării sale la Preşedinţie, ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă, consideră că Igor Dodon îşi doreşte o apropiere faţă de

Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveană Pătrăuţi care făcea parte dintr-o grupare de tâlhari ce ataca bătrâni din Suceava şi din Botoşani, a fost condamnat la 14 ani de închisoare, după ce una dintre victime a decedat. Acesta a

Patru angajaţi ai ÎS Poşta Moldovei şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier produs în dimineaţa de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul internaţional Brest-Chişinău-Odessa, în apropierea satului Mihăilenii Vechi,

Indicatorul de încredere macreconomică a scăzut în luna decembrie la valoarea de 41 puncte, cea mai mică valoare din aprilie 2013 fiind cu 3,1 puncte mai redusă decât valoarea consemnată în exerciţiul anterior. Analiştii CFA anticipează în

Simiona Halep şi Caroline Wozniacki se vor întâlni sâmbătă dimineaţa, de la ora 10.30, în finala de la Australian

Ministerul Finanţelor Publice nu are în vedere contractarea vreunui împrumut de la organisme financiare internaţionale sau de la un grup de bănci private, interne sau internaţionale, în

Istoricul Neagu Djuvara a murit, joi, la vârsta de 101 ani, la spitalul ”Victor Babeș” din Capitală. Întreaga elită a culturii româneşti deplânge trecerea sa la

Banca Naţională a Ucrainei (NBU) a majorat joi dobânda de referinţă pentru a treia oară şi a avertizat că o continuare a cooperării cu Fondul Monetar Internaţional rămâne vitală pentru

Hidroelectrica a câştigat procesul de arbitraj din Elveţia prin care traderul de energie EFT a contestat denunţarea de către compania de stat a contractului de furnizare de energie electrică.

Două cutremure cu magnitudinea de 3 şi, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineaţa, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de

Cea mai mare bancă din Franţa, cu active de peste 2 trilioane de euro, BNP Paribas, va deschide o sucursală în România. Se va numi BNP Paribas Personal Finance şi va include şi IFN-ul Cetelem, care le

Proaspăt calificat în finala de la Australian Open 2018, Roger Federer a vorbit despre finala feminiă, de mâine, unde Simona Halep o va înfrunta de Caroline Wozniacki. Cele două vor juca mâine dimineață, de la ora

Viaţa i s-a schimbat complet, după ce şi-a văzut moartea cu ochii! Gabriel Cotabiţă a vorbit despre problemele întâmpinate, după ce şi-a revenit din comă şi s-a recuperat complet. Aflat într-un platou de televiziune, talentatul artist s-a

O tânără a lansat o campanie pe platforma de crowdfunting Gofundme pentru a-şi micşora sânii. Operaţia costă câteva mii de lire, bani pe care ea nu îi are, scrie

Liderul social-democraţilor Liviu Dragnea a declarat, la intrarea la şedinţa CEX a PSD în care se bat în cuie numele miniştrilor din cabinetul Viorica Dăncilă, că nu va fi "niciun ministru cu probleme de integritate"

Ministrul interimar al Sănătății, Florian Bodog, a anunțat la sediul PSD că nu își va mai depune candidatura pentru un alt mandat de ministru al Sănătății. Citește mai

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din judeţul Iaşi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces înregistrat din cauza virusului gripal în această iarnă. Citește mai