VIDEO+FOTO Sexy-jurnalista Diletta Leotta, gafă pe scenă la adresa lui Samir Handanovic 03.12.2019

03.12.2019 VIDEO+FOTO Sexy-jurnalista Diletta Leotta, gafă pe scenă la adresa lui Samir Handanovic Jurnalista Diletta Leotta (28 de ani) a comis o gafă în cadrul „Gran Gala del Calcio”, în momentul în care l-a chemat pe scenă pe portarul lui Inter, Samir Handanovic (35 de ani). Handanovic a fost desemnat cel mai bun portar al anului 2019 din



VIDEO+FOTO Sexy-jurnalista Diletta Leotta, gafă pe scenă la adresa lui Samir Handanovic

Jurnalista Diletta Leotta (28 de ani) a comis o gafă în cadrul „Gran Gala del Calcio”, în momentul în care l-a chemat pe scenă pe portarul lui Inter, Samir Handanovic (35 de ani). Handanovic a fost desemnat cel mai bun portar al anului 2019 din Serie A, premiu pe care l-a câștigat a 3-a oară în carieră. În momentul acordării trofeului, Leotta a afirmat că slovenul se află „pentru prima dată pe această scenă”. „Este pentru a 3-a oară”, a corectat-o imediat Samir. ...

VIDEO+FOTO Sexy-jurnalista Diletta Leotta, gafă pe scenă la adresa lui Samir Handanovic

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Reprezentanţii Uber România au anunţat, vineri, că nu schimbă nimic, ca urmare a faptului că în şedinţa de vineri Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă (OUG) care modifică Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în

Poliţia a declanşat o anchetă într-o comună din Timiş care vizează un caz în care cinci băieţi cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un alt băiat, în vârstă de 10

Traficul rutier în Pasajul Unirii se va închide pe ambele sensuri de circulaţie, începând de vineri seara, de la ora 22,00, şi până luni, la ora 4,00, pentru realizarea unor lucrări de

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunţat, vineri, că la şcolile de agenţi şi subofiţeri din subordine nu se mai organizează admitere în 2019, locurile fiind ocupate la capacitate maximă cu cei peste 5.700 de elevi din seriile

Calea ferată Deva - Brad, la a cărei construcţie au lucrat prizonieri sovietici şi evrei, se numără printre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură, dar se înscrie în prezent între căile ferate dispărute ale României, alături de

În ultimele săptămâni, în judeţul Galaţi au fost sute de incendii puse intenţionat de cei care doreau să-şi ardă miriştile sau, pur şi simplu, de oameni care au vrut să-şi pună în valoare „talentul” de piromani. Oamenii legii îi

189 de persoane au murit din cauza gripei, conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, făcută publică

Călărăşenii se alătură sâmbătă, 30 martie, celei mai mari mişcări voluntare de mediu care va reuni încă o dată milioane de oameni din întreaga lume care-şi arăta angajamentul faţă de Planetă. Ora Pământului 2019 este un moment-cheie

Agenţia spaţială rusă Roscosmos studiază cererea NASA de a amâna lansarea navetei Soyuz MC-13, informează vineri pe reţeaua de socializare Twitter Dmitri Rogozin, responsabilul agenţiei, citat

Primarul general al Capitalei anunță pe Facebook că a fost externată din spital, după intervenția chirurgicală. Gabriela Firea le-a mulțumit medicilor și a explicat ce s-a întâmplat. ”A sosit si

Aşa cum aderarea la NATO a fost proiectul unei generaţii, iar intrarea în Uniunea Europeană meritul alteia şi următorul deceniu are nevoie de un proiect ambiţios cum ar fi intrarea în OECD, spune Dragoş Neacşu, CEO al Erste Asset Management,

Ionel Augustin, 63 de ani, avertizează că jocul de diseară este unul de totul sau nimic pentru trupa lui Rednic. -Domnule Augustin, cum vi se pare meciul cu Hermannstadt?-Am spus de mult că vor fi probleme mari în play-out! Jocul se anunță

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, perioadă de agitație interioară: Peștii vor fi neliniștiți, se vor gândi la viitor și nu vor vedea decît un noian de provocări și de riscuri, se vor întoarce cu gândul în trecut și nu vor avea

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, surprize în plan sentimental, evenimente care aruncă o lumină „piezișă” asupra relațiior afective născând nu nedumeriri ci și legitime întrebări cu privire la calitatea umană a celui drag

Fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin Negreanu, a ridicat în cursul dimineții de vineri, de la azilul din Ghermănești, trupul neînsuflețit al mamei sale, iar de atunci nimeni nu știe unde îi poate aprinde o lumânare fostei creatoare de modă.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe omologul său grec, Alexis Tsipras şi pe premierul Bulgariei, Boyko Borissov. După-amiază, la Palatul Snagov va avea loc o nouă reuniune în format cvadrilateral România -

Ajuns la filmul cu numărul 21, Universul Cinematografic Marvel (MCU) se laudă acum că aduce pentru prima oară o supereroină în prim-plan, prin “Captain Marvel”. Dacă ignorăm prezența lui Evangeline Lilly în “Ant-Man and the Wasp”, unde

Fumatul de shisha, numit si narghilea, provine din Orientul Mijlociu si anumite zone ale Asiei, dar a devenit recent mai popular in Europa, in special printre tineri. Este un mod de a fuma tutun printr-un recipient cu un furtun sau tub conectat. Tubul

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, amenință cu ședința plenară a Parlamentului European dacă alianța PSD-ALDE nu renunță la procedurile judiciare împotriva candidatul Parlamentului European pentru