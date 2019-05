VIDEO+FOTO Academica Clinceni a promovat în Liga 1 » Imaginile bucuriei: cum au sărbătorit jucătorii momentul istoric 25.05.2019

Academica Clinceni a învins FC Argeș cu 2-1, după un meci dramatic, câștigat în prelungiri, iar ilfovenii și-au asigurat astfel promovarea matematică în Liga 1. Fluierul final al partidei a fost unul izbăvitor pentru jucătorii Clinceniului, care s-au dezlănțuit și au început să se bucure împreună pentru victoria ce le asigură promovarea. ...

