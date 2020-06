Videoconferinţa ZF/BT Agropower 2020. Marian Baronescu, proprietar, Marian Baronescu IF: Noi producem, dar nu ştim unde vindem. Pieţele au fost goale în timpul pandemiei 18.06.2020

Marian Baronescu, proprietarul între­prinderii familiale Marian Baronescu IF, afirmă că fermierii români nu au avut unde să îşi vândă produsele după ce statul a impus restricţii din cauza pandemiei de COVID-19.

