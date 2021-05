Videoconferinţa HR Trends 2021. Paul Negoiţă, farmaciile Iris Pharm: Nu este un semn de sănătate managerială să te izolezi ca manager, este vital să fii alături de oamenii tăi şi să discuţi cu ei direct. Nu am făcut angajări, nu am disponib 10.05.2021

Perioada asta a fost dificilă pentru că a trebuit să ne întâlnim doar online, dar situaţia e stabilă. Toţi am lucrat la management şi contabilitate pentru că nu am vrut să ne izolăm.

Videoconferinţa HR Trends 2021. Paul Negoiţă, farmaciile Iris Pharm: Nu este un semn de sănătate managerială să te izolezi ca manager, este vital să fii alături de oamenii tăi şi să discuţi cu ei direct. Nu am făcut angajări, nu am disponibilizat, a fost o situaţie stabilă

Guvernul ia în calcul să relaxeze unele măsuri privind intrarea în ţară a celor care au călătorit în ţări cu risc scăzut de epidemie, precum Grecia şi Bulgaria, pentru a ajuta turismul, au declarat pentru Libertatea surse politice. Subiectul

Magazinul Saks de pe celebra arteră Fifth Avenue a fost baricadat cu placaje de lemn și gard de sârmă ghimpată, pentru a-i împiedica pe hoți să pătrundă și să plece cu mărfurile scumpe, scrie The NY Post. Retailerul de lux a angajat și o

Proiectul căii ferate care va lega aeroportul Otopeni și Gara de Nord avansează rapid. Constructorii estimează că până pe 26 august lucrarea va fi finalizată. Compania de Aeroporturi București a publicat astăzi fotografii impresionante cu

Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef european, susține că statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, iar apărarea sa şi tragerea la răspundere a celor care comit un abuz de încredere sunt esenţiale în

Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producător de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a anunţat miercuri la Bursă că Anodin Assets, societate deţinută de Ileana Moţoc, a ajuns la o deţinere de 16,1% după ce a vândut un pachet de 9%

Grupul german TUI, cel mai mare operator de turism din lume, intenționează să reia zborurile către destinațiile de vacanță din această vară începând cu 17 iunie, când Germania are programată

Firma americană Karma a anunțat că viitorul supercar electric pe care îl va dezvolta pe o nouă platformă va avea 1.100 de cai putere și o autonomie de până la 650 de kilometri. Karma a început deja să

Jucătorii de pe piaţa de comenzi şi livrări la domiciliu au lucrat intens în ultimele două luni şi jumătate, perioadă marcată iniţial de starea de urgenţă şi apoi de cea de

Curtea de Apel Suceava s-a pronunţat în cazul a trei bărbaţi, un tată şi fiii săi, care i-au aplicat o bătaie soră cu moartea unui consătean. Cei trei agresori şi-au lovit victima fără milă chiar şi după ce a căzut la pământ, după

Tot mai mulţi copii primesc „bani de buzunar” de la părinţi pe card. Copiii pot să-şi facă un card de debit încă de la 14 ani, la unele bănci. Părinții moderni ştiu deja că tot mai

Mii de cormorani vor intra în bătaia puştii din septembrie. O lege care dă liber la vânătoarea acestor păsări a fost adoptată de Parlament şi promulgată vineri de preşedintele Klaus

Banca Naţională a României a anunţat, vineri, 5 iunie 2020, un curs de referinţă de 4,8393 de lei pentru un euro, în uşoară creştere faţă de cursul de joi, care a fost de 4,8387 de lei pentru un euro. De asemenea, moneda americană a scăzut

Polițiștii au reținut joi, într-o singură zi, peste 500 de permise de conducere pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale. Pentru aceeași abatere, oamenii legii au aplicat peste 6.000

Companiile au depus la bănci în pri­mul trimestru (T1) din 2020 de­pozite noi la termen în lei cu­mulate de 52,3 mld. lei, în scă­dere cu 8,5% faţă de nivelul din aceeaşi perioadă din 2019, conform datelor

Despărțirea lui Edi Iordănescu (41 de ani) de Gaz Metan a deschis multiple căi de continuare a carierei pentru tehnicianul de 41 de ani. Și, în afara variantelor deja vehiculate, între care Astra și Panathinaikos, încă o pistă-surpriză se

Numărul persoanelor din Olt infectate cu noul coronavirus a ajuns în Olt la 101, ultimul fiind o persoană în legătură cu focarul de la firma din Slatina unde cinci cetăţeni turci sunt

Rusaliile sau Cinzecimea este sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli, momentul în care Biserica a fost întemeiată în mod

Din 1 iulie va intra în vigoare un nou cod rutier, care aduce noutăţi şi schimbări importante atât în ceea ce îi priveşte pe cei care urmează să obţină un permis de conducere, cât şi anumite categorii

Aproape 65% din numărul total al instituţiilor de credit pre­zen­te pe piaţa româ­neas­că, respectiv 22 de bănci, au fost pe profit în primul tri­mestru (T1) din 2020, în timp ce doar 12 au înre­gistrat pierderi, potrivit datelor de la

Dinamo avea programat un meci amical cu FC Voluntari, de la ora 18:00, însă jucătorii antrenaţi de Adrian Mihalcea au refuzat să intre pe teren, iar partida nu se mai dispută. Motivul refuzului este acela că jucătorii lui Dinamo sunt