VIDEO. ZF TECH DAY. Dănuţ Eremenco, CEO al MGT Educational: Am încheiat 2020 cu o creştere de peste 24%. În 2021 ne propunem un avans de peste 20% şi să atingem astfel pragul de 10 mil. euro 05.03.2021

05.03.2021 VIDEO. ZF TECH DAY. Dănuţ Eremenco, CEO al MGT Educational: Am încheiat 2020 cu o creştere de peste 24%. În 2021 ne propunem un avans de peste 20% şi să atingem astfel pragul de 10 mil. euro MGT Educational, distribuitor de soluţii şi echipamente profesionale audio-video şi IT, activ de peste 20 de ani pe piaţa locală, a înregistrat o creştere de peste 24% a cifrei de afaceri anul trecut, iar pentru anul în curs compania are ca



VIDEO. ZF TECH DAY. Dănuţ Eremenco, CEO al MGT Educational: Am încheiat 2020 cu o creştere de peste 24%. În 2021 ne propunem un avans de peste 20% şi să atingem astfel pragul de 10 mil. euro

MGT Educational, distribuitor de soluţii şi echipamente profesionale audio-video şi IT, activ de peste 20 de ani pe piaţa locală, a înregistrat o creştere de peste 24% a cifrei de afaceri anul trecut, iar pentru anul în curs compania are ca obiectiv atingerea pragului de 10 mil. euro.

VIDEO. ZF TECH DAY. Dănuţ Eremenco, CEO al MGT Educational: Am încheiat 2020 cu o creştere de peste 24%. În 2021 ne propunem un avans de peste 20% şi să atingem astfel pragul de 10 mil. euro

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul se reuneşte la ora 17:00 pentru a emite normele de aplicare ale legii care permit acordarea de zile libere plătite pentru părinţi atunci când şcolile sunt închise temporar. Deşi măsura ar trebui să se aplice tuturor celor care au copii

Metrorex a anunțat că va reduce numărul de trenuri cu 15-20% pe toate magistralele, aceasta fiind o măsură pentru a limita răspândirea virusului COVID-19. Metrorex a publicat un comunicat în care a anunțat că va reorganiza circulația

În timp ce amenda dată de Poliţia Locală este nesemnificativă, despăgubirea oferită de stat pentru proprietarii ale căror animale au avut de suferit din cauza pestei porcine africane este de 28 de ori mai

Felipe Melo (36 de ani), jucătorul celor de la Palmeiras, a abordat într-un mod inedit provocarea cu hârtia igienică, viralizată în ultimele zile pe internet, când mai mulți fotbaliști au dorit să transmită mesajul că stau în casă în

Horoscopul zilei de 20 martie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 martie 2020 vine cu sfaturi pentru toate

Institutul de Cercetare de la Măgurele a început, joi, primele experimente, fiind folosit un braţ al celui mai puternic laser din lume. Cercetătorii au studiat interacţiunea pulsurilor laser de mare putere cu

Pentru prima dată Parlamentul va avea, în această săptămână, un vot online, impus de situaţia generată de epidemia de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că a lansat un amplu proces de consultare publică pentru realizarea profilului de competenţe ale cadrului

În urma sesizării polițiștilor de frontieră din aeroportul Cluj-Napoca, în baza Ordinului Ministrului Sănătății nr. 7 din 11.03.2020, Direcția de Sănătate Publică a dispus oprirea transportului unor

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că Guvernul Orban este ultimul care a luat măsuri pentru combaterea răspândirii coronavirusului, dar primul care solicită derogare de la Convenţia Drepturilor

2020 e anul Supermilionarilor în cazinoul online Superbet! Avem deja o linie de 5 câștigători care și-au umplut contul cu sume de câte 7 cifre! Cel mai recent mare premiu obținut la jocurile online ca la aparate a fost de 1.016.556 Lei și a fost

„Avem primul pacient vindecat cu adevărat, care a fost tratat cu medicamentul experimental Remdesivir”, a anunţat şeful clinicii de boli infecţioase de la Policlinica San Martino din Genova, Matteo Bassetti, la conferinţa de presă despre

Comisia Europeană trimite României peste 1 miliard de euro pentru sisteme medicale şi creditarea firmelor mici şi mijlocii afectate de criza

Ekaterina Kostyunina are 24 de ani, e din Rusia și e arbitru de fotbal, dar s-a făcut remarcată și datorită numeroaselor poze sexy ce le postează pe Instagram. Ekaterina s-a născut în Siberia, în Krasnoyarsk, însă s-a mutat la Moscova. A

Trei români din Italia au murit după infectarea cu coronavirus, anunță MAE. În acest moment, 29 de români din străinătate au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19. Potrivit Ministerului

După Italia, Grecia a fost lovită și ea de cutremure în plină pandemie de coronavirus. Primul seism, cu magnitudinea de 5,7 pe Richter, s-a înregistrat în jurul orei 03.00, ora României. Potrivit informării trimise de Institutul Naţional de

Britanicii susțin, într-o analiză publicată de BBC, că în cazul pandemiei de coronavirus carantina totală nu este sustenabilă pe termen lung pentru că efectele economice și sociale ar fi catastrofale. Potrivit publicației mai sus menționate,

Marele cântăreț de muzică country Kenny Rogers a murit la vârsta de 81 de ani, a anunțat Daily Star. "Familia Rogers a anunțat cu tristețe că Kenny Rogers a murit aseară la ora 10.25

Romelu Lukaku (26 de ani), atacantul belgian al lui Inter Milano, a donat o sumă importantă, 100.000 de euro, în lupta împotriva Covid-19. Și AS Roma a pornit o campanie de strângere de fonduri, pentru a cumpăra echipamente medicale spitalelor din

Pe lângă simptomele cunoscute până acum ale infecţiei cu noul coronavirus- febra, tusea, dispneea (greutate în respiraţie), medici ORL francezi avertizează că şi pierderea mirosului este un alt simptom asociat bolii provocate de noul