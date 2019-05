VIDEO Volei Alba Blaj e oficial campioana României la volei » Fetele au început petrecerea imediat după meciul cu CSM Lugoj 09.05.2019

09.05.2019 VIDEO Volei Alba Blaj e oficial campioana României la volei » Fetele au început petrecerea imediat după meciul cu CSM Lugoj Volei Alba Blaj s-a impus azi în fața celor de la CSM Lugoj cu 3-1 (20, 16, -22, 15) în ultima etapă a Diviziei A1 și s-a încoronat campioană a României. Matematic campioane din runda trecută, fetele lui Darko Zakoci au



VIDEO Volei Alba Blaj e oficial campioana României la volei » Fetele au început petrecerea imediat după meciul cu CSM Lugoj

Volei Alba Blaj s-a impus azi în fața celor de la CSM Lugoj cu 3-1 (20, 16, -22, 15) în ultima etapă a Diviziei A1 și s-a încoronat campioană a României. Matematic campioane din runda trecută, fetele lui Darko Zakoci au sărbătorit alături de propriii suporteri titlul cu numărul patru, după cele din 2015, 2016 și 2017. Echipa din Blaj a adunat 72 de puncte, fiind urmată de CSM București cu 66 de puncte și de CSM Târgoviște cu 50.

VIDEO Volei Alba Blaj e oficial campioana României la volei » Fetele au început petrecerea imediat după meciul cu CSM Lugoj

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Joi, 14 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 martie 2019, Loteria Romana a acordat 21.851 de castiguri, in valoare totala de 1.320.521,34 lei. La Loto

O coloana de câțiva kilometri de automarfare s-a format aseară în Vama Giurgiu, după ce cântarul pentru camioane, de pe sensul de ieșire din țară, s-a stricat. Citește mai

Mega Image a anunțat o mișcare importantă. Celebrul lanț de supermarketuri a preluat un important jucător din industria de retail de pe piața locală din zona

Ministerul Justiţiei a declanşat joi procedura de selecţie a procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru două funcţii de procuror-şef secţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Cele două posturi vacante sunt la

Se înmulţesc semnele că autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei va reprezenta un test nu doar pentru tânărul stat vecin, dar şi pentru coeziunea ortodoxă, oricum pusă la încercare de receptarea sinodului cretan din

Autorităţile au aflat de incest după ce fiica abuzată sexual a născut un copil în luna aprilie a anului 2017. Poliţiştii şi procurorii au demarat o anchetă în acest caz şi au strâns probe ca să îl bage după gratii timp de 30 de

Boala Alzheimer prezentă atât la rudele de gradul întâi -părinţi, fraţi, cât şi la cele de gradul doi -bunici, mătuşi, unchi, nepoţi, nepoate- dublează riscul urmaşilor de a suferi de această afecţiune

Riscul de recurenţă planează asupra femeilor care au învins cancerul mamar, uneori până la 20 de ani de la primirea primului diagnostic. Oamenii de ştiinţă încearcă să afle persoanele cele mai expuse acestui risc pentru ca ele să beneficieze

Flăcările au izbucnit în camera situată la etajul patru al unui hotel din staţiunea Mamaia. La faţa locului au ajuns pompierii ISU

Lucrările la şoseaua de centură a Zalăului au demarat în 2018, primul tronson fiind finalizat doi ani mai târziu. De atunci, investiţia este

Noul spot publicitar rememorează momentul primului drum parcurs cu un automobil, la finele secolului al XIX-lea, într-un an istoric pentru tot ceea ce înseamnă azi industrie auto,

Falsul medic reţinut la sfârşitul lunii februarie în sectorul 3, pentru că profesa ca homeopat, medic de familie şi specialist în imagistică fără a deţine vreo diplomă în domeniu, se va mai alege cu un mandat de arestare. Bărbatul în

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat joi, la Miercurea Ciuc, referindu-se la solicitările de autonomie ale liderilor comunităţii maghiare, că astfel de discuţii sunt "inutile", atâta vreme cât oamenii

Intrarea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a primei escadrile care are în dotare avionul F-16 reprezintă un moment marcant în istoria de 15 ani a apartenenţei României

Mai multe state din NATO şi-au majorat cheltuielile de apărare în 2018, creşteri accentuate înregistrând ţările baltice, Polonia şi Olanda, dar numai şase ţări au atins ţinta stabilită de Alianţă

Cântăreaţa britanică Joss Stone a oferit un recital într-un bar din Coreea de Nord, în cadrul efortului său de a cânta în fiecare ţară a lumii, informează BBC. Artista, originară din Devon, a

O plantaţie indoor de cannabis, cu 59 de ghivece cu plante, a fost descoperită, joi, într-o locuinţă din municipiul Slatina, la o percheziţie efectuată de poliţişti sub coordonarea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, că tendinţa de scădere a numărului deţinuţilor nu se datorează atât adoptării legii recursului compensatoriu, ci în primul rând modului în

Reţeaua de cafenele 5 to go, franciză dezvoltată de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, a deschis cea mai mare unitate a grupului, în centrul Bucureştiului, pe strada Doamnei sub conceptul Coffee Studio by 5 to go, dezvoltat la începutul

Directorul sportiv a lui CFR Cluj, Bogdan Mara (41 de ani), a fost invitatul de azi de la GSP Live, emisiunea moderată de Costin Ștucan. CFR Cluj se va duela, sămbâtă, de la ora 20:30 cu FC Viitorul. Mara s-a arătat foarte surprins de felul