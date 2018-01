VIDEO / Victor Spirescu, de la "invadator al Angliei" la model de succes: "Am o mică firmă şi am câţiva muncitori care lucrează pentru mine" 16.01.2018

În 2013, Victor Spirescu era prezentat drept prototipul invadatorului est-european. După doi ani, în 2016, el a apărut într-un reportaj al televiziunii "Channel 4" drept model de integrare socială. Cunoscut drept "invadator Marii Britanii", el i-a criticat la acea vreme pe englezii care nu munceau şi primeau ajutoare sociale. În cadrul interviului oferit jurnaliştilor britanici, tânărul român a declarat că, după ce a avut mai multe slujbe mărunte, el şi-a deschis propria afacere, care îi aducea bani frumoşi.

