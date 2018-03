VIDEO UN OZN in vizorul unui avion de vanatoare american 11.03.2018

11.03.2018 VIDEO UN OZN in vizorul unui avion de vanatoare american Societatea de analiza To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA) a fost de parere ca inregistrarea video cu un obiect zburator neidentificat evoluand cu mare viteza si la joasa altitudine, poate fi



VIDEO UN OZN in vizorul unui avion de vanatoare american

Societatea de analiza To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA) a fost de parere ca inregistrarea video cu un obiect zburator neidentificat evoluand cu mare viteza si la joasa altitudine, poate fi prezentata...

VIDEO UN OZN in vizorul unui avion de vanatoare american

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul Viorica Dăncilă a comentat, luni, condamnarea în primă instanţă a lui Darius Vâlcov, consilierul de stat din cadrul echopei sale guvernamentale. Premierul a afirmat că nu a abandonat niciodată un membru al echipei sale care trece

O femeie care nu s-a epilat de 5 ani a decis să-şi arate subsuorile la TV, într-o emisiune transmisă în direct. "Dacă eram bărbat, nimic din toate acestea nu v-ar fi deranjat", a spus aceasta. Citește mai

Conducerea Inspecţiei Judiciare a analizat informaţiile aparute în spaţiul public în seara zilei de 11 februarie şi a decis sesizarea din oficiu. Citește mai

Sindicatele din mineritul Văii Jiului atrag atenţia asupra pericolului care planează asupra producţiei de huilă şi aprovizionării termocentralelor, avertizând asupra faptului că, până la sfârşitul

Prezentatorul TV Dan Negru a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că postul public de televiziune se pregăteşte să reia, în 2018, festivalul internaţional de muzică Cerbul de Aur. Citește mai

Busuiocul este cunoscut ca un remediu natural pentru mai multe afecțiuni comune. Utilizările sale își au rădăcinile în religia hindusă, unde este și un simbol important. Citește mai

Brazilianul Marcelo, fundaşul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat că starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul său Neymar, "s-ar integra" perfect în cadrul clubului madrilen, precizând că este

Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, printre care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, pe care îi acuză de săvârşirea

Cel mai bun mod pentru a descoperi bolile din timp este să iei în seamă reacțiile corpului. Iată cele șapte tipuri de durere pe care nu ar trebui să le ignori! Citește mai

În discursurile festive ale politicienilor UE nu lipseşte niciodată dorinţa înfiinţării unei armate europene. O mare iniţiativă în acest sens a eşuat lamentabil. Totuşi, proiectul pare să prindă contur etapă cu

În urma raidurilor israeliene din Siria de sâmbătă, precedate de intruziunea unei drone iraniene în spaţiul aerian israelian şi a doborării unui avion de luptă israelian, tot mai mulţi analişti din Israel evocă spectrul unui război cu

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că a cerut convocarea Adunării Generale a LPF pentru aducerea unor arbitri străini la meciurile din play-off-ul Ligii

Luni a fost autentificat la notariat Grupul de iniţiativă al campaniei “Fără penali în funcţii publice”, care îşi propune să strângă jumătate de milion de semnături pentru modificarea Constituţiei. Iniţiativa, susţinută de USR, vrea

Şase studenţi ai Facultăţii de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti şi-au început stagiul de practică luni, 12 februarie, la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean

Dacă privim din perspectivă economică, Opera Braşov face parte din a treia divizie românească, alături de Constanţa, Craiova şi Galaţi, cu un buget anual de 3 milioane €, după ONB (aproape 14 milioane €) şi Operele Naţionale din Cluj,

Consilierii judeţeni din Timiş au aprobat, luni, suma de 100.000 de lei, din bugetul judeţului, pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Propunerea a fost făcută de consilierul judeţean al UNPR Titu Bojin, care a mai alocat bani

Din cauza virusului gripal care i-a afectat chiar şi pe medici, la Spitalul Judeţean de Urgenţă s-a instaurat carantina, programul de vizită fiind

Statele Unite sunt deschise la discuţii cu Coreea de Nord, a declarat vicepreşedintele american Mike Pence după deplasarea sa la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud, relatează

Grupul DONA a numit-o pe Carmen Dincă în funcţia de director de Marketing, post din care va fi responsabilă de dezvoltarea brandului Farmacia DONA, se arată într-un comunicat

China a aprobat planurile pentru 15 provincii şi regiuni care vor interzice dezvoltarea economică pe o mare parte din teritoriul său, a anunţat luni Ministerul chinez al Mediului. Suprafaţa de