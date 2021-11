VIDEO | Un bărbat din Bucureşti a provocat panică într-un autobuz, după ce a scos un briceag şi a ameninţat pasagerii 15.11.2021

15.11.2021 VIDEO | Un bărbat din Bucureşti a provocat panică într-un autobuz, după ce a scos un briceag şi a ameninţat pasagerii Un bărbat băut a scos un briceag și a început să amenințe cu el călătorii autobuzului 104 din Bucureşti, în zona Vatra Luminoasă. Bărbatul a fost observat de un echipaj de jandarmi, care l-au dat jos din autobuz şi l-au condus la secţie,



VIDEO | Un bărbat din Bucureşti a provocat panică într-un autobuz, după ce a scos un briceag şi a ameninţat pasagerii

Un bărbat băut a scos un briceag și a început să amenințe cu el călătorii autobuzului 104 din Bucureşti, în zona Vatra Luminoasă. Bărbatul a fost observat de un echipaj de jandarmi, care l-au dat jos din autobuz şi l-au condus la secţie, informează Jandarmeria Română. Jandarmeria Română a anunțat că un echipaj care se […]

VIDEO | Un bărbat din Bucureşti a provocat panică într-un autobuz, după ce a scos un briceag şi a ameninţat pasagerii

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

România are de plătit despăgubiri de 34.700.924 de euro pentru condamnările de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din anul 2020, dintre care 33.874.800 de euro reprezintă sume stabilite pentru nerespectarea dreptului de proprietate, se

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Memoria unor personalităţi precum Doina Cornea, Bartolomeu Anania sau Dumitru Fărcaş va fi onorată într-un muzeu al personalităţilor clujene, iniţiativă care aparţine Primăriei

Lumea fotbalului din România este în doliu! Fostul fotbalist Constantin Bosânceanu a murit, la doar 54 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciați fundași care a evoluat și la Botoșani. Trista veste a […] The post A murit fostul fotbalist

Marea Britanie a ajuns la un acord de principiu cu Spania referitor la Gibraltar. Astfel că se va menține libera circulație dintre Spania și teritoriul britanic din sudul Peninsulei Iberice, potrivit

Imagini cu mii de păsări moarte pe asfalt sau dezorientate şi incapabile să zboare din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei au făcut înconjurul

Papa Francisc nu va oficia slujbele de la sfârșitul lui 2020 și de la începutul Anului Nou, din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase, a anunțat, joi, Vaticanul, informează Reuters. Este pentru prima oară în ultimii ani când Suveranul Pontif,

Preşedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat vineri că ţara sa este pregătită să înceapă negocieri substanţiale cu China, dacă Beijingul acceptă să renunţe la confruntare. Taiwanul este supus la presiuni din ce în ce mai mari din

Noua tulpină de coronavirus care a apărut în Marea Britanie a fost depistată și în China, conform unei publicaţii coordonate de Centrul chinez pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), transmite vineri Reuters, citată de Agerpres. Această

Mii de păsări au fost găsite pe asfalt, moarte sau dezorientate și incapabile să zboare, din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei. Focurile de artificii s-au organizat în pofida

Neymar Jr. (28 de ani) a negat informațiile apărute în presă conform cărora ar fi plănuit să organizeze o petrecere de Revelion cu 500 de invitați. O Globo, un jurnal din Brazilia, a publicat inițial informația conform căreia Neymar ar fi

Doru Simiz, administrator al Pandora Prod, spune că efectele pandemiei nu s-au resimţit încă asupra afacerilor companiei datorită faptului că în 2020 erau contractele în derulare, astfel că foarte puţini clienţi au anulat contractele deja

Apariția lui Cosmin Contra (45 de ani) la show-ul de Revelion al lui Dan Negru i-a enervat teribil pe fanii lui Dinamo, iar atacurile asupra lui „Guriță” ar fi putut fi amplificate și de o dispută care s-ar fi aprins între acesta și Ionel Gane

Gigel Ştirbu, fost preşedinte al Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, a explicat pentru „Adevărul” că în ultimii ani nu a fost discutat niciun raport de activitate al TVR, deoarece de fiecare dată majoritatea PSD-ALDE s-a opus, acest

Pandemia şi-a lăsat amprenta semnificativ asupra industriei hoteliere, care cu greu a reuşit să treacă peste acest an provocator.

În prima zi a noului an autorităţile de sănătate din Germania au raportat 12.690 de noi infectări cu coronavirus şi 336 de decese legate de COVID-19, un bilanţ mai scăzut decât în zilele anterioare, informează Agerpres, care citează dpa şi

Sunt sute de mesaje pe pagina de socializare a şefului de post din Morunglav, cel care şi-a pierdut viaţa în tragicul accident dintr-o localitate din Olt, unde autospeciala de poliţie a intrat frontal în ambulanţă. […] The post Ce mesaj a

Un document făcut public în octombrie a zguduit capitala UE, prezentând în detaliu planurile Google de a submina legi noi care i-ar putea afecta puternic businessul de publicitate

Germanul Michael Schumacher, de 7 ori campion mondial în Formula 1, împlinește azi 52 de ani. Fostul mare pilot are în continuare mari probleme medicale, ca urmare a accidentului din 2013. Considerat de mulți drept cel mai mare pilot de Formula 1

Anul 2020 a avut un cuvânt greu de spus pe piaţa muncii din România, iar în primele şase-şapte luni din anul trecut pandemia a trimis să muncească de acasă aproape un sfert dintre angajaţii din economia locală, conform statisticilor