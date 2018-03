VIDEO Supergol marcat de un român în Anglia » Și-a driblat adversarul ca Zidane 08.03.2018

Rochadale s-a impus pe terenul celor de la Walsall, într-un meci restanță din etapa a 30-a din League One, a treia ligă din Anglia. Pentru Rochdale a jucat și românul Mihai Dobre. Mijlocașul dreapta de 19 ani, împrumutat de la Bournemouth, a marcat primul gol pentru echipa sa. În minutul 87, Dobre a stabilit scorul final, după o acțiune personală. ...

