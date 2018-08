VIDEO Sebastian Ghiţă, fotografiat pe o plajă de lux din Muntenegru 13.08.2018

13.08.2018 VIDEO Sebastian Ghiţă, fotografiat pe o plajă de lux din Muntenegru Imagini cu fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă, care în 2016 a fugit din ţară deşi era sub control judiciar şi se află în Serbia, unde autorităţile au respins recent cererea de extrădare formulată de ministerul român al Justiţiei, au fost



VIDEO Sebastian Ghiţă, fotografiat pe o plajă de lux din Muntenegru

Imagini cu fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă, care în 2016 a fugit din ţară deşi era sub control judiciar şi se află în Serbia, unde autorităţile au respins recent cererea de extrădare formulată de ministerul român al Justiţiei, au fost difuzate de Digi 24. Sebastian Ghiţă a fost surprins pe o plajă din Muntenegru

VIDEO Sebastian Ghiţă, fotografiat pe o plajă de lux din Muntenegru

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Mii de locuitori au fost evacuaţi, iar accesul pe numeroase căi rutiere şi feroviare a fost blocat în urma inundaţiilor cauzate de ploile torenţiale şi a furtunilor care fac ravagii în China,

Actriţa Scarlett Johansson s-a retrages din proiectul unui film în urma unei reacţii a activiştilor pentru apărarea drepturilor persoanelor transsexuale care au criticat alegerea sa susţinând că rolul

După ce a renunțat la Antonio Conte, Chelsea l-a prezentat azi pe Maurizio Sarri. Italianul de 59 de ani a semnat un contract valabil pe 3 ani cu Chelsea, după ce a plecat de la Napoli. "Sunt nerăbdător să încep munca și să cunosc

Cel mai sigur cuplu de mijlocași de la Mondial este Kanté - Pogba. Cu ei, albaștrii speră să cucerească lumea. Unul e timid. Altul e exuberant. Și totuși, N'Golo Kanté și Paul Pogba se înțeleg perfect pe teren, sunt

După ce Juventus l-a adus pe Cristiano Ronaldo, 33 de ani, pentru 112 milioane de euro, fanii italienilor s-au înghesuit să cumpere tricourile atacantului portughez. Potrivit Yahoo Italia, pe site-ul celor de la Juventus s-au rezervat

Naționala sub 20 de ani a României a pierdut ultimele două meciuri de clasament la turneul final de la Debrecen: 20-29 cu Danemarca și 24-30 cu Franța. Naționala de tineret a României a terminat pe locul 8 Campionatul Mondial din

Vacanță cu clipe de panică pentru Marcel Toader! Cunoscutul om de afaceri a fost implicat într-un accident la malul Mării Negre, iar momentele care au urmat după impact au fost înregistrate de unul dintre martori. Filmarea a ajuns în redacția

Te-ai întrebat vreodată de ce nu prea visezi că scrii mesaje sau că privești pozele de pe Facebook ale prietenilor, deși faci asta zilnic? Psihologii explică. Citește mai

Publicațiile Women’s Health și Men’s Health au făcut un sondaj pentru a afla de ce există atât de multe certuri și trădări în cuplurile din zilele noastre. În urma studiului, jurnaliștii au aflat

Motivul pentru care un punct vamal de la granița cu Ucraina se va

Şeful diplomaţiei de la Berlin, Heiko Maas, a cerut, sâmbătă, mai mult respect pentru ordinea internaţională existentă şi l-a criticat pe preşedintele SUA, Donald Trump, după turbulentul summit NATO care a avut loc în această săptămână

Mama lui Adrian Năstase a murit, sâmbătă, la vârsta de 90 de ani. Anunţul a fost făcut de fostul premier pe blogul

La St. Petersburg, cea mai spectaculoasă echipă a turneului final a prins podiumul, obţinând cel mai bun rezultat din istoria fotbalului

Mii de oameni au protestat pe străzile din Edinburgh, dar şi în apropierea staţiunii de golf unde Donald Trump îşi petrece weekendul. Liderul american se află în Turnberry, pe coasta Ayrshire, unde sâmbătă a participat la o partidă de

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor

O grupare înarmată a răpit sâmbătă patru ingineri - trei libieni şi un român - din perimetrul Sharara, care face parte din câmpul petrolifer Murzuk, relatează agenţia de presă Xinhua, care citează o

Campioana CFR Cluj și U Craiova, deținătoarea Cupei României, se întâlnesc în această seară în Supercupa României, primul meci oficial al sezonului. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT&FOTO

Astăzi a avut loc tragerea la sorți a tabloului principal al turneului WTA de la București, care începe luni. Opt jucătoare din România se află pe tabloul principal. Pe lângă Sorana Cîstea, Mihaela Buzărnescu, Ana

Harry Kane (25 de ani) va fi cel mai probabil golgeterul turneului final. În ciuda înfrângerii din finala mică, 0-2 contra Belgiei, căpitanul Angliei e mândru de colegii lui. "Am făcut tot ce am putut astăzi, am pus

Mama lui Adrian Năstase a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul privind trecerea în neființă a Elenei Năstase a fost făcut chiar de fiul ei într-o postare pe blogul propriu. Alături de trei fotografii cu cea care i-a dat viață, fostul premier