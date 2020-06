VIDEO S-a inaugurat drumul expres din Oradea. Ce surpriză i-au făcut şoferii primarului Ilie Bolojan 23.06.2020

23.06.2020 VIDEO S-a inaugurat drumul expres din Oradea. Ce surpriză i-au făcut şoferii primarului Ilie Bolojan Drumul expres care traversează Oradea dinspre Cluj spre Satu Mare a fost finalizat în întregime, ultimul tronson fiind dat în folosinţă duminică. Locuitorii din zonă, mulţumiţi că li s-a scurtat drumul, au amplasat un banner cu mesajul



VIDEO S-a inaugurat drumul expres din Oradea. Ce surpriză i-au făcut şoferii primarului Ilie Bolojan

Drumul expres care traversează Oradea dinspre Cluj spre Satu Mare a fost finalizat în întregime, ultimul tronson fiind dat în folosinţă duminică. Locuitorii din zonă, mulţumiţi că li s-a scurtat drumul, au amplasat un banner cu mesajul "Mulţumim, Ilie Bolojan".

VIDEO S-a inaugurat drumul expres din Oradea. Ce surpriză i-au făcut şoferii primarului Ilie Bolojan

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Antonia este una dintre cele apreciate femei din România, iar în TOP 100 Cele mai frumoase femei din lume, ea a ocupat un loc fruntaș anul trecut. Cu milioane de fani în țară și peste hotare, cântăreața primește nenumărate mesaje despre

Cutremur în PNL. Un celebru primar a ajuns pe mâna procurorilor de la

Un şofer de 40 de ani a rămas fără permis pentru următoarele două luni şi a încasat şi o amendă usturătoare după ce a ignorat un semn de circulaţie, intrând cu maşina direct într-o autospecială de Poliţie care circula

Leo Grozavu dezvaluie ca a avut colegi in Germania care faceau

Poliţia rusă a retras acuzaţiile de trafic de droguri formulate împotriva lui Ivan Golunov, un jurnalist de investigaţii a cărui arestare a stârnit revolta

Un bărbat de 52 de ani din comuna Nicolae Bălcescu a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore sub acuzaţia că ar fi agresat sexual o fetiţă de 6 ani, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului

Casa de avocatură RTPR Allen & Overy anunţă promovarea Alinei Stăvaru în poziţia de Partener, după zece ani de activitate în cadrul firmei. Ea va completa astfel echipa de parteneri formată din Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru

Naționala de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii a câștigat meciul cu Thailanda, 13-0, din Grupa F a Campionatului Mondial. Este cea mai mare victorie din istoria Campionatelor Mondiale, atât de fotbal feminin, cât și

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, miercuri, după consultările de la Palatul Cotroceni, că în Parlament va fi înfiinţat chiar de mâine un grup de lucru, cu reprezentanţi din toate partidele, care să demareze modificarea

Compania din Galaţi are 38 de centre comerciale sub numele Arabesque, şapte magazine fizice sub brandul MatHaus şi unul online, livrările fiind făcute cu ajutorul unei flote de 1.000 de

Dani Oțil, matinalul de la Antena 1, a lansat de curând bunsimt.ro, un site dedicat obiectelor pierdute. Mecanismul de funcţionare e unul foarte simplu și de mare ajutor pentru oricine. Cei care găsesc diverse obiecte care par a fi pierdute

Șantierul deschis de un investitor care vrea să construiască un bloc de locuințe în Slatina ascunde vestigii arheologice valoroase. Un grup de cercetători a descoperit fragmente ale unor vase de ceramică vechi de peste 7.000 de ani, dar și noi

Preşedintele sud-coreean Moon Jae In a declarat miercuri că doreşte să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în orice moment, de preferabil înainte ca preşedintele Statelor Unite, Donald Trump,

♦ Broadhurst, fondul de investiţii american care controlează Electroaparataj Târgovişte cu o participaţie de 55,3% din capitalul social, şi-a intensificat activitatea privind tranzacţiile de proprietăţi, această acţiune de dizolvare fiind

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 17-23 iunie 2019. Horoscop BERBEC: Ritmul zilelor se va accelera si veti incepe sa fiti rezervati cu intalnirile,

Este perioada cireșelor și pentru că nu durează foarte mult, îți recomandă să profiți din plin de gustul delicios al cireșelor și să încerci cât mai multe rețete de prăjituri cu cireșe. Mai jos îți spunem și noi câteva dintre cele

Giulia de Lellis e noua cucerire a pilotului de MotoGP Andrea Iannone. Revista revista italiană „Chi"anunță că italianul Andrea Iannone, 29 de ani, a fost cucerit de Giulia și că cei doi au o relație. Bruneta în vârstă de 23 de

Forumurile taximetriştilor sunt pline în această perioadă de îndemnuri la boicot şi revolte după ce guvernul a anunţat că doreşte reglementarea aplicaţiilor de

Ce vrea președintele (a se citi Sistemul, cel care se află în spatele său) de la această moțiune? Vor guvernarea? Vor să ajungă la putere cu partidulețele din opoziție pentru a aduce bunăstare

Ministrul de finanţe Eugen Teodorovici a condus pe 8 şi 9 iunie delegaţia miniştrilor de finanţe din UE la summitul G20, în calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului ECOFIN (România deţine preşedinţia Consiliului