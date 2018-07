VIDEO Primele Imagini din documentarul despre Manchester City » Guardiola către jucătorii săi: "Dacă vreți să mă urâți, urâți-mă!" 24.07.2018

24.07.2018 VIDEO Primele Imagini din documentarul despre Manchester City » Guardiola către jucătorii săi: "Dacă vreți să mă urâți, urâți-mă!" Amazon a dezvăluit trailerul documentarului "Totul sau Nimic: Manchester City". Despre un sezon în care City a cucerit campionatul învățând să joace "un fotbal nimicitor" Pe 17 august, va apărea "All or Nothing: Manchester City".



Amazon a dezvăluit trailerul documentarului "Totul sau Nimic: Manchester City". Despre un sezon în care City a cucerit campionatul învățând să joace "un fotbal nimicitor" Pe 17 august, va apărea "All or Nothing: Manchester City". Povestea primului succes al lui City în Premier League cu Pep Guardiola, 47 de ani, manager. Un PepGuardiola care ardea ca o flacără de fiecare dată când le vorbea jucătorilor. ...

Comisia de la Veneţia urmează să prezinte în luna iulie o opinie preliminară cu privire la modificările aduse legilor justiţiei din România, după cum se arată în sinteza reuniunii din 22 iunie, când s-a discutat acest

Rezoluţia ONU privind „Retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova“, propusă de Republica Moldova, este foarte indulgentă şi aparent favorabilă Federaţiei Ruse, pentru că aceasta

Adunarea Generală a ONU a votat pe 23 iunie Rezoluţia „Retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”, proiect propus de Republica Moldova, având în calitate de coautori alte 11 state

Lupta cu tortura în locurile de detenţie, pe parcursul anului 2017, nu a atins progrese sesizabile. Dimpotrivă, în unele aspecte se constată chiar înrăutăţirea situaţiei, în special în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, accesul la

Măcelarii şi mezelarii francezi au cerut ministrului de Interne, Gérard Collomb, şi poliţiei franceze să îi protejeze de atacurile şi violenţele la care sunt supuşi din partea unor organizaţii ale

Simplele trucuri dietetice pot ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire, potrivit unui nou studiu, scrie Daily Mail. Michael Mosley, doctor şi producător de televiziune, a atras atenţia

Parlamentarii PSD - ALDE vor asigura cvorumul la moţiunea de cenzură, dar nu vor vota, a anunţat luni preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare. El

Horoscop 26 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de marti. Horoscop 26 iunie BERBEC: Ia o foaie de hartie si scrie! Daca nu ai curaj sa-ti exprimi deschis dorintele, gestul de a le scrie

Lătrături şi hămăituri perturbă uneori liniştea care domneşte în Cernobîl. În zona iradiată de cel mai grav accident nuclear din istorie, câinii vagabonzi se pregătesc pentru o nouă viaţă în

Horoscop 26 iunie Berbec Aranjează-ţi programul astfel încât să petreci suficiente momente liniştite, în care să te relaxezi sau pur şi simplu să te plimbi prin locurile preferate. Incearcă să

În cursul după-amiezii vor cădea averse slabe de ploaie însoțite de descărcări electrice în regiunile intracarpatice, în timp ce în sud și în est cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vântul va suflă

Ilie Năstase a vorbit despre progresul Simonei Halep, jucătoare pe care a remarcat-o în urmă 10 ani, la finala de la Roland Garros de la junioare. Spune însă că dacă părinții Simonei nu aveau bani, era imposibil ca aceasta să

Mijlocașul Adrien Rabiot, legitimat la PSG, refuză să prelungească înțelegerea cu gruparea franceză. Mundo Deportivo scrie că francezul de 23 de ani, care mai are contract cu PSG până în 2019, vrea să plece la Barcelona.

Lia Olguţa Vasilescu este în centrul unei noi polemici pe reţelele de socializare, după ce a postat un filmuleţ cu o intervenţie în forţă, cu tunuri de apă, împotriva unor manifestanţi.

Lumea filmului este în stare de şoc! Un actor de succes s-a sinucis.

Liderii PSD din teritoriu ar răsturna binomul Dragnea-Dăncilă dacă şi numai dacă preşedintele Iohannis va numi un nou premier tot de la PSD şi o va revoca pe şefa DNA, susţin surse social-democrate

Portugalia a făcut 1-1 cu Iran, iar Spania a scos o remiză în extremis cu Marocul, scor 2-2. Ibericii au câştigat grupa cu cinci puncte, la fel ca Portugalia, dar cu un gol în plus

Dinamo este în plin cantonament la Săftica până miercuri, iar pe 1 iulie va pleca într-un stagiu de pregătire în Polonia. Până atunci, "câinii" i-au adus doar pe Axente și pe Sorescu. Plus tinerii care au revenit

Portugalia și Iran au terminat la egalitate, 1-1, în ultimul meci din grupa B (Detalii aici). Cristiano Ronaldo, starul Portugaliei, a fost la un pas de eliminare în meciul contra Marocului. În miunutul 83, atacantul a fost avertizat

Carina Ţurcan, care deţine în acest moment cetăţenia rusă şi română, a fost reţinuta la 14 iunie, despre arestul său aflându-se abia la 19 iunie, sub acuzaţia de spionaj în favoarea României şi