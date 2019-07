VIDEO Povestea singurei victorii a Simonei în faţa Serenei Williams. Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti 12.07.2019

12.07.2019 VIDEO Povestea singurei victorii a Simonei în faţa Serenei Williams. Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti Pe 22 octombrie 2014, în al doilea meci din Grupa Roşie de la Turneul Campionaleor, SImona Halep o spulbera pe Serena Williams, 6-0,



VIDEO Povestea singurei victorii a Simonei în faţa Serenei Williams. Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti

Pe 22 octombrie 2014, în al doilea meci din Grupa Roşie de la Turneul Campionaleor, SImona Halep o spulbera pe Serena Williams, 6-0, 6-2

VIDEO Povestea singurei victorii a Simonei în faţa Serenei Williams. Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Ordonanţa de Urgenţă 114 „afectează grav sectorul comunicaţiilor” şi ar putea avea „un impact negativ asupra preţurilor noilor servicii”, compromiţând de asemenea implementarea tehnologiei 5G

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi preşedintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Deputaţilor, Dorel Căprar, au fost invitaţi la Conferinţa Comitetului de Politici Publice America Israel (AIPAC),

Un bărbat de 62 de ani este cercetat pentru nedepunerea armei la un armurier autorizat la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, lucru care s-a întâmplat acum mai bine de cinci

Circulaţia pe ultimii kilometri ai drumului judeţean spre Sarmizegetusa Regia a fost închisă, în urma unei viituri care a dus la distrugerea unor porţiuni din

Partidul Naţional Liberal susţine orice demers al şefului statului, inclusiv un referendum pe Justiţie, a anunţat miercuri liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan. "PNL susţine orice demers al

Compania Boeing a lansat cel mai lung avion din lume, modelul Boeing 777X, la aproape o săptămână de la accidentul din Etiopia, soldat cu moartea tuturor celor 157 de oameni de la bordul unui Boeing 737

Vremea va fi normalã din punct de vedere termic. Joi, înnorãrile vor persista în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sudul Transilvaniei, unde pe arii restrânse va mai ploua slab, iar în rest va

Bogate în acizi graşi esenţiali, uleiurile vegetale ajută la menţinerea echilibrului organismului și îi conferă nutrimentele de care are nevoie. Folosite la gătit sau la salatele ușoare, dau gust alimentelor

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri

Primăria Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, a câştigat un proiect european de aproximativ 20,7 mil. lei (4,3 mil. euro) pentru creşterea eficienţei energetice în sistemul de iluminat public al municipiului, finanţat în cadrul Programului

Dezvoltarea inteligenţei artifici­ale este de importanţă economică crucială, în contextul în care economia digitală va schimba radical regulile jocului economic. Aceasta este o carte pe care România şi UE trebuie să o joace bine, altfel nu

Laurențiu Reghecampf, 43 de ani, ar fi dat lovitura în Emiratele Arabe Unite și ar fi semnat un nou contract cu Al Wasl. Venit în ianuarie la Al Wasl, Laurențiu Reghecampf i-ar fi convins pe șefii echipei să investească în el și

O coliziune între două autoturisme s-a produs în această seară, în jurul orei 17.00, pe DN 5, la km 25, în zona Adunații Copăceni. Citește mai

Subiecte simulare BAC 2019 || Geografie, Biologie, Anatomie, Chimie, Fizică, Informatică. Joi, 21 martie, elevii de clasa a 12-a susțin proba la alegere a profilului din cadrul simulării 2019 - Bacalaureat. Citește mai

Milionarul se numește Matthew Lepre are 26 de ani și este din Sydney. Banii i-a făcut din business-urile sale e-commerce și acum caută un asistent care să-l însoțească în călătorii pe care îl va plăti cu zeci de

România construieşte autostrăzi, dar, ca de obicei, numai pe hârtie. Miercuri, Senatul a adoptat proiectele legislative pentru trei noi obiective de investiţii: Autostrada Braşov-Bacău, Autostrada Nordului şi

Ar lua-o societatea românească într-o direcţie mai bună dacă actorii s-ar implica mai mult civic? Am rugat câteva personalităţi din lumea filmului românesc să ne spună care este părerea lor în legătură cu acest aspect. Dacă unii cred

Şi sistemul public şi cel privat formează sistemul de sănătate, a spus ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, care a arătat că liderul PSD, Liviu Dragnea, a ales să se trateze într-un spital din

Ajutorul acordat fermierilor din bugetul naţional pentru culturile amplasate pe teren arabil în anul de cerere 2018 a fost stabilit la 14,7033 euro/hectar, plafonul total alocat acestui sprijin - Ajutorul

Directorul unui muzeu de artă din Germania şi-a exprimat susţinerea pentru o expoziţie dedicată lui Michael Jackson, care urmează să-şi deschidă porţile în curând, în contextul valului de