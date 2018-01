VIDEO/ Mircea Geoană: România are o imagine catastrofală, mai proastă decât înainte să intre în UE 24.01.2018

Fostul ministru de Externe Mircea Geoană atrage atenția că România are o imagine "catastrofală" pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat în ultimul an. Diplomatul subliniază că țara noastră trebuie să investească în propria reputația, în caz contrar rămâne blocată la "periferia" Uniunii Europene.

