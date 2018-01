VIDEO Ministrul propus pentru Educaţie, surprins în repetate rânduri făcând greşeli gramaticale şi de limbă 27.01.2018

27.01.2018 VIDEO Ministrul propus pentru Educaţie, surprins în repetate rânduri făcând greşeli gramaticale şi de limbă O înregistrare video în care Valentin Popa, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, face numeroase greşeli de limbă a apărut în mediul online la câteva ore de la anunţul privind includerea sa în Guvernului Dăncilă. Rectorul



O înregistrare video în care Valentin Popa, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, face numeroase greşeli de limbă a apărut în mediul online la câteva ore de la anunţul privind includerea sa în Guvernului Dăncilă. Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava vorbeşte despre ”pamblică” şi face numeroase dezacorduri.

