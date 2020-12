VIDEO | Incendiu puternic la o secţie ATI pentru Covid în Turcia. Opt persoane au murit 20.12.2020

20.12.2020 VIDEO | Incendiu puternic la o secţie ATI pentru Covid în Turcia. Opt persoane au murit Incidentul s-a produs sâmbătă, în secția de terapie intensivă COVID-19 a Spitalului Universitar SANKO, din provincia Gaziantep. În urma deflagrației, opt persoane și-au pierdut viața, informează site-ul aa.com.tr. Din primele informații



VIDEO | Incendiu puternic la o secţie ATI pentru Covid în Turcia. Opt persoane au murit

Incidentul s-a produs sâmbătă, în secția de terapie intensivă COVID-19 a Spitalului Universitar SANKO, din provincia Gaziantep. În urma deflagrației, opt persoane și-au pierdut viața, informează site-ul aa.com.tr. Din primele informații oferite de oficiali, incendiul a izbucnit în urma exploziei unui aparat de ventilaţie. Eight people have been killed after an oxygen machine caused a […]

VIDEO | Incendiu puternic la o secţie ATI pentru Covid în Turcia. Opt persoane au murit

