VIDEO Gest urât al lui Candreva față de fanii propriei echipe » Jucătorul neagă, dar imaginile arată ce s-a petrecut de fapt 31.12.2017

Antonio Candreva a declarat că nu i-a scuipat şi înjurat pe suporterii echipei Inter Milano care au râs de acesta. „Nu am scuipat spre niciun fan. Și nici nu i-am înjurat. M-am supărat pe mine însumi că nu am ţinut balonul”, a spus fotbalistul. Incidentul s-a petrecut în minutul 14 al primei reprize al meciului Inter Milano- Lazio Roma, încheiat nedecis, 0-0. ...

