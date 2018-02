VIDEO Gaz Metan - FCSB 1-2: Victorie cu picioarele tremurând! Echipa lui Dică a arătat rău şi a avut noroc cu carul 04.02.2018

04.02.2018 VIDEO Gaz Metan - FCSB 1-2: Victorie cu picioarele tremurând! Echipa lui Dică a arătat rău şi a avut noroc cu carul Primul meci oficial din 2018 le-a adus trei puncte roş-albaştrilor, însă a şi dovedit că bucureştenii au un joc fragil, înainte de o „dublă“ de foc: întâlnirea cu CFR Cluj din campionat şi turul cu Lazio din 16-imile Ligii



VIDEO Gaz Metan - FCSB 1-2: Victorie cu picioarele tremurând! Echipa lui Dică a arătat rău şi a avut noroc cu carul

Primul meci oficial din 2018 le-a adus trei puncte roş-albaştrilor, însă a şi dovedit că bucureştenii au un joc fragil, înainte de o „dublă“ de foc: întâlnirea cu CFR Cluj din campionat şi turul cu Lazio din 16-imile Ligii Europa.

VIDEO Gaz Metan - FCSB 1-2: Victorie cu picioarele tremurând! Echipa lui Dică a arătat rău şi a avut noroc cu carul

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump, şi-a exprimat "regretul" pentru declaraţiile sale critice la adresa fiului cel mai mare al preşedintelui american, Donald Trump Jr, afirmatii care

Capitala rămâne fără apă în Dâmboviţa. Pentru zece zile, bucureştenii trebuie să suporte mirosul de nămol şi peisajul dezolant din centrul Capitalei, timp în care canalul

Oamenii de stiinta americani de la National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), al treilea cel mai important centru de sanatate din cadrul National Institutes of Health, cu sediul in Bethesda, statul Maryland,

Oprah Winfrey a devenit duminică seară prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru întreaga activitate, prilej cu care a rostit un discurs pasionat de susţinere a celor care au denunţat comportamentul sexual inadecvat de la

Nacho Novo, fost fotbalist spaniol, a suferit un atac de cord în timpul unui meci demonstrativ disputat, duminică, în Germania, la

Premierul Mihai Tudose are luni dimineață o întâlnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Discuția are loc înaintea ședinței PSD de la ora

Cea mai mare licitaţie demarată în Alba, în 2017, din punct de vedere a valoarii estimate a fost anulată. Consiliul Judeţean a decis să anuleze procedura de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalaţiilor construite prin proiectul

Suspectul de pedofilie din lift, care săptămâna trecută a agresat sexual doi copii, un băiat de 9 ani şi pe sora lui de numai 4 ani, este agent de circulaţie şi este audiat la această oră la Poliţia Capitalei. Peste 50 de persoane au sunat în

Panoul a apărut înainte de Revelion, iar autorităţile au reacţionat rapid. În primă fază a fost acoperit cu o bandă neagră mesajul care anunţa că vaccinurile nu sunt sigure, iar acum panoul a fost dat jos. Cel responsabil de afişarea lui

Administratorii Canionului 7 Scări au decis închiderea sa pentru două săptămâni pentru a putea efectua lucrările necesare întreţinerii

Compania de stat Air Moldova sărbătoreşte în acest an 25 de ani de activitate. Cu această ocazie, pasagerii cursei Chişinău - Bucureşti au avut parte de o surpriză: băieţii de la Zdob şi Zdub au interpretat la bordul aeronavei piesa

SMURD Maramureş împlineşte, astăzi, opt ani de activitate. De-a lungul acestei perioade, personalul a intervenit în peste 46.000 de cazuri, pentru salvarea de vieţi

Criza reală şi profundă, la nivelul întregului Orient Apropiat şi Mijlociu, cu vaste rezonanţe internaţionale în viitorul imediat, este acum declanşată şi începem să vedem primele dintre efectele reale ale solidarizării fără precedent

Avem o speţă “consacrată”, mutarea grosului contribuţiilor de la angajator la salariat, şi două acte normative. Primul prevede trecerea de la patron la angajat, cel de-al doilea stipulează să

Alexandra Cerasela Pană, secretarul general din Ministerul Turismului, apare în documente oficiale ca ofiţer în Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi ocupă mai multe funcţii de conducere

Am trecut în Anul Nou printre cetățeni români care atunci când vorbesc românește fac un talmeș-balmeș din genuri. “El” eram și eu, și bărbații din grup. Ceea ce nu

Românca Simona Halep ocupă în continuare poziţia de lider în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA), dat publicităţii luni, cu peste 300 de puncte avans faţă de

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o nouă avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în două judeţe din zona Moldovei pe durata următoarelor

IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a demarat luni o serie de greve, solicitând o majorare salarială de 6% pentru cei 3,9 milioane de membri ai săi din sectorul electric şi al metalurgiei, precum

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, luni, într-un imobil din municipiul Brăila, din cauza unei butelii de aragaz defecte, potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de purtătorul de cuvânt al