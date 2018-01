VIDEO + FOTO Se împlinesc 23 de ani de la prima ediție de "Procesul etapei" » Imagini antologice din vremea în care se fuma la TV și cum Dobrin și Stoichiță au purtat măști cu Ovidiu Ionițoaia 19.01.2018

19.01.2018 VIDEO + FOTO Se împlinesc 23 de ani de la prima ediție de "Procesul etapei" » Imagini antologice din vremea în care se fuma la TV și cum Dobrin și Stoichiță au purtat măști cu Ovidiu Ionițoaia Ovidiu Ionițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a fost prezent în această dimineață în studioul ProTV, la 15 ani după finalul emisiunii "Procesul etapei". Ovidiu Ionițoaia și Mihai Mironică au rememorat începturile emisiunii



VIDEO + FOTO Se împlinesc 23 de ani de la prima ediție de "Procesul etapei" » Imagini antologice din vremea în care se fuma la TV și cum Dobrin și Stoichiță au purtat măști cu Ovidiu Ionițoaia

Ovidiu Ionițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a fost prezent în această dimineață în studioul ProTV, la 15 ani după finalul emisiunii "Procesul etapei". Ovidiu Ionițoaia și Mihai Mironică au rememorat începturile emisiunii "Procesul Etapei", care a debutat în martie 1995, cu invitați de renume, fotbaliști și conducători, precum Gică Hagi, Dănuț Lupu, Mircea Lucescu, Marius Lăcătuș, Cristi Borcea, George Copos, Anghel Iordănescu sau Ioan Becali ...

VIDEO + FOTO Se împlinesc 23 de ani de la prima ediție de "Procesul etapei" » Imagini antologice din vremea în care se fuma la TV și cum Dobrin și Stoichiță au purtat măști cu Ovidiu Ionițoaia

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

P3, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spaţii logistice din România, a anunţat miercuri după-amiază achiziţia a peste 17 hectare de teren lângă parcul P3 Bucharest, cu intenţia de a dezvolta parcul până la 500.000 m2 în următorii doi

Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, are şanse mici să mai ajungă la Chongqing Dangdai Lifan. Potrivit publicaţiei Chongqing Morning Post, Iniesta nu ar corespunde nivelului și așteptărilor fotbalului chinez. Aceeaşi sursă susţine

Parlamentul bulgar a adoptat miercuri, cu numai zece zile înaintea preluării de către Bulgaria a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, o lege anticorupţie cerută de mult timp de Comisia Europeană, transmite AFP. Citește mai

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, spune că ia în calcul să sesizeze instanţa de contencios administrativ pentru a verifica legalitatea deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a admis cererea de apărare a

Doi bărbați din Suletea, Vaslui, au descoperit semnul Sfintei Cruci pe butucul de lemn pe care îl tăiau. Curioși să vadă dacă acesta se află pe toată bucată de lemn, cei doi au tăiat-o în felii. Citește mai

Un cuplu de bătrâni din Canada suferă, după ce cei doi au aflat că vor petrece, pentru prima dată în 70 de ani, Crăciunul separat. Citește mai

La Târgul de carte „Gaudeamus” din acest an am fost prezent cu o nouă carte care îl are ca protagonist pe jurnalistul Andrei Mladin, cunoscut cititorilor din romanele „Atac în bibliotecă”, „Profesionistul”, „Trucaj”, „Pe ce picior

Crăciunul te duce cu gândul la timpul petrecut alături de familie şi de prieteni. Însă nu doar prezenţa celor dragi te leagă de acest moment din an. Tradiţiile păstrate şi retrăite atunci, în jurul bradului, sunt cele care vă adună acasă

Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri, că va fi implementat un program care prevede 58 de trasee între Bucureşti şi localităţile din Ilfov, potrivit unui comunicat

♦ Românii cheltuie anual circa 230 de milioane de lei pe condimente, piaţa fiind în creştere ♦ În ultimii nouă ani avansul a ajuns la peste

Face Club Bucharest pregăteşte petrecerea anului în Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic în România, având parte de o premieră: va fi desfăcută cea mai scumpă şampanie comandată vreodată în ţara noastră, un

Chiar dacă oficial se spune că nu ai putea avea acces la astfel de informaţii confidenţiale, există totuşi o modalitate de a afla care au fost cei care ţi-au vizitat profilul în ultimele zile. Citește mai

Igor Dodon afirmă că pentru a soluţiona problema transnistreană la guvernare trebuie să vină „statalişti”, dar nu „cei care vor în NATO sau în România. Potrivit preşedintelui, în cazul reintegrării ţării va fi nevoie şi de o nouă

Lanţul de farmacii Catena, deţinut de antrenorul român Anca Vlad, cel mai mare jucător din piaţa farma­ceutică lo­ca­lă, încheie anul 2017 cu afaceri de aproape 2,9 miliarde de lei, în creştere cu 12%, şi a ajuns să deţină 670 de

Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, susţine că Guvernul României poartă discuţii cu bursa de la Londra, una dintre cele mai mari din Europa, pentru deschiderea la Bucureşti a unui centru al companiei London

BodyTrupele sud-coreene au tras aproximativ 20 de focuri de avertisment către trupele nord-coreene ce încercau să captureze un dezertor ce a reuşit să traverseze graniţa puternic militarizată dintre cele două state, a anunţat agenţia de presă

Audieri maraton noaptea trecută la sediul DIICOT din Capitală în dosarul în care profesorul Mihai Lucan este acuzat că a delapidat un milion de lei din Institutul de Urologie din Cluj. În cursul dimineţii, celebrul medic care l-a operat pe Emil

Nepotul Regelui Mihai vrea să fie reprimit în Familia Regală, iar pentru asta, potrivit avocatului său, va face demersurile necesare. Nicolae va ţine doliu 40 de zile, iar 3 luni nu va apărea în public, la fel ca ceilalţi membri ai familiei

Profesorul Mihai Lucan, cercetat pentru delapidare. Procurorii spun că Pionierul transplantului renal din România a folosit ilegal la clinica lui particulară medici, asistente, aparatură şi materiale sanitare de la Institutul de Transplant de la

Vot final în Senat , în calitate de Cameră decizională, pe modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a cărui dezbatere a