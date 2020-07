VIDEO & FOTO | Imagini ireale din Ural, unde o mină de cupru a fost inundată 18.07.2020

18.07.2020 VIDEO & FOTO | Imagini ireale din Ural, unde o mină de cupru a fost inundată Imagini ireale au fost surprinse în Rusia, unde o mină de cupru din Ural s-a inundat. O scurgere de acid produsă la o mină din Ural a provocat un dezastru ecologic în zonă. Râurile de lângă satul Lyovikha au devenit portocalii și substanța



VIDEO & FOTO | Imagini ireale din Ural, unde o mină de cupru a fost inundată

Imagini ireale au fost surprinse în Rusia, unde o mină de cupru din Ural s-a inundat. O scurgere de acid produsă la o mină din Ural a provocat un dezastru ecologic în zonă. Râurile de lângă satul Lyovikha au devenit portocalii și substanța toxică a otrăvit apa, flora și fauna. Procurorii investighează accidentul după ce, […] The post VIDEO & FOTO | Imagini ireale din Ural, unde o mină de cupru a fost inundată appeared first on Cancan.ro.

VIDEO & FOTO | Imagini ireale din Ural, unde o mină de cupru a fost inundată

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un motociclist a murit, joi seară, într-un accident produs în Pasajul Unirii din Bucureşti, după ce a pierdut controlul şi a lovit stâlpii de pe mijlocul drumului, anunță Brigada Rutieră a Capitalei. În jurul orei 20.45, Brigada Rutieră a

Tehnologia blockchain a pătruns în procesele celor mai mari companii din lume şi în comisiile de specialitate ale guvernelor din ţările dezvoltate datorită abilităţii de a oferi o infrastructură digitală nouă, mai puţin vulnerabilă şi

Chişinăul condamnă încercările administraţiei din regiunea transnistreană de a cataloga cetăţenii Republicii Moldova ca fiind străini în propria lor ţară şi de a le impune puncte de control prin care să circule. Punctul de vedere a fost

Întrebările despre viitor au avut ca ţintă anul 2024, când legea actuală îi cere lui Putin să demisioneze după două termene consecutive. Observatorii au speculat că ar putea menține puterea prin eventuala integrare a Belarusului sau

Simona Halep va juca în optimi la Wimbledon contra americancei de 15 ani, Coro Gauff, care face senzaţie pe iarba

FCSB // Campania de achiziții din vara asta e sub nivelul investițiilor din 2005 încoace. Cumpărăturile puține creează probleme: Florin Tănase remarca după ultimul amical că echipa nu conține un fundaș stânga, Gigi Becali nu

Incidentul a avut loc joi, la bordul unui avion al companiei EasyJet. Harriet Osborne, în vârstă de 31 de ani, a fost abordată de însoțitoarea de zbor care i-a spus că ținuta ei este inadecvată, mai ales că printre pasageri sunt și minori.

Andreea Marin a trecut prin trei divorţuri, însă acest lucru nu a speriat-o. După ultima separare, fosta “Zână a Surprizelor” a început o poveste de dragoste cu Ionuț Brâncoveanu, consulul României în Libia. Nu este exclus ca vedeta să

Pensiile speciale, povară pe sistemul de pensii! Când vor fi acestea eliminate! Un cunoscut lider politic a vorbit sâmbătă despre pensiile speciale dar și despre cumulul pensiei cu salariul. Tot el a fost cel care în trecut a eliminat aceste

Hakim Ziyech, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Ajax în Champions League, a fost marea dezamăgire la naționala Marocului, eliminată de Benin, care nu trecuse niciodată de faza grupelor la CAN. Sezonul trecut, Ajax a fost marea

Micuţul Petru a venit pe lume în această după amiază, are 3309 grame şi a luat primul lui 10, primit de la medici! Naşterea a decurs fără probleme, ne-a transmis Mihaela, care a avut cele mai mari emoţii din viaţa ei. Numele bebeluşului a

O mulțime de rămășițe ale tehnicii militare sovietice zac pe undeva prin toate colțurile țării. Citește mai

După 1965, letargia rutieră dispare treptat în București, dar mașinile rămân mult mai puține decât în perioada interbelică. O evocare de Dan

Sorana Cîrstea (29 de ani, locul 77 WTA) părăsește turneul de la Wimbledon, după ce a fost eliminată în turul secund al probei de dublu. Românca și partenera sa, Galina Voskoboeva (Kazahstan), au pierdut în fața cuplului

Volkswagen şi Ford sunt aproape de semnarea unui acord de parteneriat pentru a împărţi tehnologiile pentru maşinile autonome şi electrice, extinzând alianţa lor dincolo de cooperarea în domeniul

Potopul a lovit Siberia, după inundații puternice care au afectat mai multe zone din partea de nord a Rusiei. De vină ar fi cantitățile record de precipitații, dar și încălzirea globală, care a dus la creșterea cu câteva grade a

FC Viitorul, formaţie pregătită de Gică Hagi, a câştigat Supercupa României, scor 1-0, în faţa campioanei CFR Cluj. Ianis Hagi nu a fost folosit. Citește mai

Răzvan Lucescu, 50 de ani, s-a întâlnit duminică, la Paris, cu președintele clubului saudit, Fahad Bin Saad Bin Nafel, și cu un membru al consiliului de administrație, Fahad Al-Mefarej, și a semnat un contract pe doi ani și va avea un salariu

Evgeniya Mosienko, este unul dintre cele mai apreciat modele din Ucraina. Evgeniya, 24 de ani, iubește fitness-ul și își înnebunește fanii cu postările de pe Instagram. Tânăra, care folosește pseudonimul „Jenny

ANM a emis duminică o serie de avertizări de tip nowcasting pentru mai multe județe. Citește mai