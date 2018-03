VIDEO + FOTO Barcelona trăiește periculos » Pas greșit înaintea derby-ului cu Atletico, iar titlul în La Liga se joacă 02.03.2018

02.03.2018 VIDEO + FOTO Barcelona trăiește periculos » Pas greșit înaintea derby-ului cu Atletico, iar titlul în La Liga se joacă FC Barcelona a remizat în deplasarea de la Las Palmas, scor 1-1, și păstrează un avantaj fragil înaintea derby-ului cu Atletico Madrid. Ernesto Valverde a odihnit mai mulți titulari pentru în perspectiva duelului cu Atletico Madrid



VIDEO + FOTO Barcelona trăiește periculos » Pas greșit înaintea derby-ului cu Atletico, iar titlul în La Liga se joacă

FC Barcelona a remizat în deplasarea de la Las Palmas, scor 1-1, și păstrează un avantaj fragil înaintea derby-ului cu Atletico Madrid. Ernesto Valverde a odihnit mai mulți titulari pentru în perspectiva duelului cu Atletico Madrid din week-end. Fără Pique, Rakitic, Coutinho sau Dembele, "catalanii" au contat strict prinmomentele de magie ale lui Messi. ...

VIDEO + FOTO Barcelona trăiește periculos » Pas greșit înaintea derby-ului cu Atletico, iar titlul în La Liga se joacă

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Primarul de Sadova din raionul Călăraşi, Vladimir Susarenco, afirmă că şi localitatea să este dispusă să voteze o declaraţie simbolică de unire cu România. În acest sens, primarul a început deja discuţiile cu ceilalţi consilieri locali,

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a demisionat din funcţie, după ce organizaţia judeţeană a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luată cu 26 de voturi „pentru”, a anunţat, vineri seară, Adrian

Nelipsită iarna de pe mesele românilor, ţuica fiartă se prepară uşor, adăugând câteva condiment care îi dau o savoare unică. Reţeta băuturii preferate în sezonul rece o regăsim la regretatul maestru gastronom, Radu Anton Roman, “Bucate,

Germanii au fost o prezenţă constantă în istoria oraşului Alba Iulia şi alcătuiau o comunitate influentă şi respectată. Minoritatea avea o structură etnică relativ eterogenă, fiind alcătuită din saşi transilvăneni şi din germani veniţi

Ministerul Energiei estimează că va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare şi a Electrocentrale Bucureşti, arată un proiect de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Oligarhul moldovean care a schimbat liderii pieței românești este pe "Lista lui Putin" publicată de

Preotul Radu Călin Marcel, de la Parohia „fântul Ioan Botezătorul“din Enna, Sicilia, în vârstă de 38 de ani, a murit vineri dimineaţa din cauza unor afecţiuni grave. Slujitorul Domnului a lăsat în urmp doi copii, o fetiţă de 13 ani şi un

Circulaţia rutieră a fost blocată, sâmbătă dimineaţă, în zona pasajului Obor din Capitală, în urma unui accident rutier produs după ce un şofer a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-un

Riscul producerii de avalanşe în Munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, însemnând ”risc mare”. Din cauza vremii închise, cu ninsori local însemnate cantitiv şi vânt intens

Turneul Six Nations la rugby debutează astăzi şi propune două partide extrem de interesante, Ţara Galilor - Scoţia şi Franţa -

Peste 800 de exploatări forestiere, ocoale silvice şi locuri de depozitare a lemnului au fost verificate de Poliţia Română, în ultima

Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alta a fost plasată sub control judiciar, în urma deciziei Judecătoriei Galaţi, în dosarul privind fraudarea sistemului asigurărilor de sănătate, în care prejudiciul este de aproximativ 1.400.000 de

Vahana, un vehicul aerian autonom cu decolare verticală, ce a fost creat de A3, centrul de inovaţii al grupului Airbus cu sediul în Silicon Valley, a efectuat primul său zbor miercuri în statul

Intensificări ale vântului, ploi şi ninsori în zona montană sunt anunţate pentru acest weekend. O informare meteo a intrat în vigoare vineri seara şi este valabilă până sâmbătă la ora 20.00, pentru majoritatea

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Din data de 1 martie 2018 CFR Călători va anula anumite curse, cei mai afectați urmând să fie navetiștii. Libertatea vă prezintă lista celor 97 de curse anulate de CFR. De luna viitoare 97 de curse ale CFR din toată ţara urmează să fie

Măriuca este o fetiţă care până la 11 ani a fost încercată de viaţă. Mai întâi, micuţa a fost abandonată de mama naturală într-un centru de plasament, de unde a fost înfiată de Luminiţa Anghel, apoi Angelica, cea care i-a dat viaţă,

Ţiriac Collection va prezenta publicului incepand cu luna februarie un Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Modelul completează autovehiculele serie limitata create si personalizate special pentru Ion Ţiriac, respectiv Ţiriac Collection. Odata cu

Clasarea controversatului dosar Microsoft- deoarece noul procuror care l-a preluat a constatat că suspecții au fost puși sub acuzație pentru infracțiuni care între timp s-au prescris- a stârnit un val de reacții,