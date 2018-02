VIDEO Florin Andone, un car de nervi în meciul pierdut cu Betis » Arbitrul l-a calmat cu greu 13.02.2018

Deportivo la Coruna, echipa unde joacă și Florin Andone, a pierdut meciul de pe teren propriu din etapa a 23-a din La Liga cu Betis, scor 0-1. Atacantul român a fost integralist și a fost foarte activ în primele 15 minute când s-a luptat din greu cu adversarii. În repriza secundă a trimis mingea în bară după o pasă a lui Fede Cartabia, iar cu 13 minute înainte de final a scos o lovitură liberă din apropierea porții adverse. ...

