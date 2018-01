VIDEO Florin Andone a marcat, dar Deportivo a pierdut duelul cu Valencia 14.01.2018

14.01.2018 VIDEO Florin Andone a marcat, dar Deportivo a pierdut duelul cu Valencia Florin Andone a fost din nou titular pentru Deportivo la Coruna și a demonstrat că merită încrederea antrenorului său, reușind un gol în înfrângerea echipei sale de pe teren propriu cu Valencia, scor 1-2. "Liliecii" au



VIDEO Florin Andone a marcat, dar Deportivo a pierdut duelul cu Valencia

Florin Andone a fost din nou titular pentru Deportivo la Coruna și a demonstrat că merită încrederea antrenorului său, reușind un gol în înfrângerea echipei sale de pe teren propriu cu Valencia, scor 1-2. "Liliecii" au deschis scorul în minutul 37 prin Guedes, iar după o oră de joc au dus scorul la 2-0 prin reușita lui Rodrigo. Florin Andone a ieșit la rampă când mai erau două minute de joc și a înscris cu capul din pasa lui Adrian. ...

VIDEO Florin Andone a marcat, dar Deportivo a pierdut duelul cu Valencia

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

TRANS Cinema queer at its best realizează regizorul chilian Sebastián Lelio în filmul său „O femeie fantastică“, premiat la Berlin, prin care pătrunde în intimitatea (psihică a) unui transsexual, subiect mai rar abordat în

Dintre jucătoarele de top, numai Simona Halep, Jelena Ostapenko şi Maria Şarapova vor deschide sezonul la Shenzen. Opţiunea româncei o poate costa primul loc

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs vineri dimineaţa în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, la ora locală 5:24, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-

În înregistrarea camerelor de supraveghere, se poate observa clar cum Magdalena Şerban urmăreşte o altă fată. Agresoara pusese ochii tot pe o tânără, înainte să o vadă pe Alina

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 de grade pe Richter a avut loc vineri dimineaţa în regiunea seismică Vrancea. Citește mai

Șoriciul nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutriționiștii ne sfătuiesc să nu exagerăm cu mâncatul pentru că are multe calorii și se digeră greu, scrie doctorulzilei.ro. Citește mai

Judecătoria Alba Iulia a pronunţat prima decizie în dosarul în care şapte funcţionari ai Casei de Pensii Alba sunt judecaţi pentru neglijenţă în serviciu. Toţi au scăpat din punct de vedere penal, trei fiind sacţionaţi cu amendă

Producătorul auto Renault a relansat producţia de vehicule sport sub marca Alpine, după 22 de ani de când aceasta a fost sistată. Compania a investit 36 de milioane de euro în fabrica din nordul Franţei, unde se vor produce circa 6.000 de maşini

Nimeni nu poate să extragă, să redacteze sau să facă orice altă schimbare într-un raport care este dat de o companie internaţională. Declaraţia a fost făcută de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, drept răspuns la suspiciunile

România trece în aceste zile printr-o perioadă de tristeţe şi de doliu odată cu trecerea în nefiinţă a Regelui Mihai. La un alt nivel, se observă însă un strat de tristeţe şi de doliu pricinuit de posibila moarte a

Două persoane au fost rănite într-un accident rutier petrecut vineri dimineaţa pe autostrada A1 Sebeş-Deva, în zona Pianu. Din primele date, au fost implicate trei

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor DIICOT, cercetează trei bărbaţi, de 44 de ani, 37 de ani, şi 19 ani, din judeţul Constanţa. Cei trei sunt acuzaţi de trafic de minori,

Operatoarea de la numărul de urgenţă 112, care i-a răspuns tatălui primei victime de la metrou şi l-a trimis să depună plângere scrisă, în loc să transfere apelul la Poliţie, va fi

Cel care a a găsit-o pe Ana fără suflare a fost chiar tatăl ei. S-a întâmplat ieri de dimineaţă, tatăl fetei intrând în baie prin forţarea uşii, panicat că aceasta nu mai iese

Tricoul brazilianului din 1971 s-a vândut cu 22.500 de euro, mai mult decât dublul sumei obținute pentru cel al lui Diego de la Napoli din 1985, 10.000. Mănușile lui Zoff de la CM 1982 s-au dat cu 8.125. Cine a fost mai bun, Pelé

Marius Lăcătuș exclude orice posibilitate ca FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, să revină în Ghencea, după reconstrucția stadionului, în ciuda afirmațiilor făcute de Helmuth Duckadam în urmă cu câteva

Ali Khaseif, care a făcut minuni până s-a accidentat în fața campionilor Europei, în meciul dintre Real Madrid și Al Jazira (2-1), spune că ține de mic cu Madridul, echipa favorită mereu și pe PlayStation: "A fost un vis să-i

PSD vrea trecerea Arenelor BNR din proprietatea BNR, în proprietatea statului, prin compensare valorică. Un proiect de lege în acest sens a fost depus la Senat, primă Cameră sesizată și este semnat de parlamentarii social-democrați. Inițiativa

Biserica Ortodoxă îi praznuieste pe Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie și pe mama acestuia, Sfânta Muceniță Anita în fiecare an pe 15 decembrie. Citește mai

Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie în care apare crucea soţului ei, Viorel Lis, realizată în stilul Cimitirului Vesel de la Săpânţa. Citește mai