VIDEO Filmuleț genial cu Cristiano Ronaldo » Cum "arată" o zi din viața portughezului: "moment Luțu" la prima oră :D 20.08.2018

20.08.2018 VIDEO Filmuleț genial cu Cristiano Ronaldo » Cum "arată" o zi din viața portughezului: "moment Luțu" la prima oră :D Portughezul Cristiano Ronaldo, 33 de ani, este vedeta unui filmuleț amuzant care a devenit viral pe internet. În ceea ce s-ar vrea a fi "o zi obișnuită din viața lui", starul lui Juventus se trezește la 06:30 și ia în primire mingea,



Portughezul Cristiano Ronaldo, 33 de ani, este vedeta unui filmuleț amuzant care a devenit viral pe internet. În ceea ce s-ar vrea a fi "o zi obișnuită din viața lui", starul lui Juventus se trezește la 06:30 și ia în primire mingea, înainte să servească micul dejun. La ora 07:00, Ronaldo are un "moment Luțu" și face "duble" cu o portocală, așa cum făcea la începutul anilor 2000 fostul jucător de la Universitatea Craiova. ...

Thierry Henry (40 de ani), legenda lui Arsenal, este favorit să preia postul de antrenor al celor de la Aston Villa. Parcursul impresionat al Belgiei la CM 2018, locul 3, avându-l pe bancă, în postura de antrenor secund, pe Henry,

O sursă apropiată de Meghan Markle susține că tatăl acesteia, Thomas Markle, în vârstă de 74 de ani, nu a fost niciodată bolnav și a născocit operația urgentă ca o scuză pentru a nu participa la nunta regală și pentru a

Parodie la adresa relaţiei apropiate dintre Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă. Pe Facebook a devenit virală o fotografie modificată care uneşte portretele şefului PSD şi şefului Guvernului într-unul singur. Citește mai

Un accident grav de circulaţie a avut loc sâmbătă după-amiază, pe DN1, la intrarea în Bucureşti, anunţă Realitatea TV. Citește mai

Summitul de la Helsinki a fost o ocazie pierdută. Este opinia gigantului diplomaţiei mondiale, Henry Kissinger. Citește mai

Proiectul propus de consilierul general PMP Lucian Iliescu referitor la oferirea de eco-vouchere pentru achiziţionarea unor maşini noi, mai puţin poluante, în schimbul predării celor vechi spre casare nu ar fi adus îmbunătăţiri calităţii

Scriitorul Mihai Şora, în vârstă de 101 ani, încă internat la Spitalul Elias după operaţia suferită pe 28 iunie, susţine campania "Fără penali în funcţii

Vicecampioana FCSB a fost învinsă de Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, pe stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, într-un meci din etapa inaugurală a sezonului 2018-2019 al Ligii I

Basarab Panduru, expertul din studioul celor de la TV Telekom, a analizat partida pierdută de FCSB împotriva Astrei Giurgiu, în prima etapă din Liga 1, scor 0-1. "Nu mă așteptam ca FCSB să joace atât de prost. Este cel mai prost

Autorităţile din Filipine au găsit o navă-fantomă, ce plutea în derivă în apele Oceanului Pacific. Dar nu asta e cea mai şocantă parte. Galeria Foto. Citește mai

"Este evident că este un semnal de mare alarmă, având în vedere că preşedintele celui mai mare partid opoziţie ar trebui considerat şi liderul opoziţiei", este concluzia lui Cozmin Guşă după rezultatele parţiale

Unei femei din oraşul Memphis, statul american Tennessee, i-a fost furată maşina de către bărbatul cu care a ieşit la cină în oraş. Acesta avea nevoie de vehicul pentru a se vedea cu o altă femeie. Citește mai

O femeie din satul Harmațca, raionul Dubăsari, a încercat să-și pună capăt zilelor înghițind mercurul dintr-un

Un băiat în vârstă de 9 ani s-a înecat sâmbătă, în râul Jiu, în timp ce fratele său mai mare şi un alt copil sunt daţi dispăruţi, fiind căutaţi de poliţişti şi localnici, iar la faţa locului au fost trimise şi echipaje ale

Grupul Poliţiştilor Rutieri din România spune că analizează oportunitatea formulării unei plângeri penale împotriva deputatului PNL Florin Roman şi cere Poliţiei Române o poziţie publică faţă de afirmaţiile acestuia. Deputatul liberal a

Poliţia din Los Angeles a arestat un bărbat care a luat mai mulţi ostatici şi s-a baricadat într-un magazin, punând capăt unei intervenţii de trei ore în urma căreia o femeie şi-a pierdut viaţa, relatează

Am ajuns în România la o bucată de noapte. Am venit într-un avion plin de oameni întorşi de la muncă, cu sacoşe mari de rafie la bagajul de cală, albastre sau portocalii, cu flori mari, sub petalele cărora se înghesuia toată avuţia adunată

Salvamontiştii au reuşit, duminică dimineaţă, după o aproximativ unsprezece ore de la alarmare, să recupereze trupul turistului care şi-a pierdut viaţa după ce a căzut într-o prăpastie în zona de creastă a Masivului Făgăraş, în

Fetiţa de doi ani din judeţul Satu Mare căutată de zeci de poliţişti, pompieri, jandarmi şi localnici după ce a dispărut sâmbătă, când se afla cu părinţii pe un câmp şi a rămas cu fraţii ei la căruţă, a fost găsită duminică

Preşdintele Tribunalului Timiş, judecătorul Adriana Stoicescu, a reacţionat, pe Facebook, după ultimul scandal de la vârful Justiţiei. Fără a o numi pe Cristina Tarcea, Adriana Stoicescu face referire la declaraţiile făcute de preşedintele