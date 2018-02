VIDEO EXCLUSIV. Românca de 21 de ani l-a înnebunit pe unul dintre cei mai bogaţi arabi din lume. Puştoaica şeicului din Qatar a dat party corect cu fetele la LOFT! 06.02.2018

06.02.2018 VIDEO EXCLUSIV. Românca de 21 de ani l-a înnebunit pe unul dintre cei mai bogaţi arabi din lume. Puştoaica şeicului din Qatar a dat party corect cu fetele la LOFT! Oksana Sianov a împlinit 21 de ani şi a făcut un party de senzaţie, cu fetele, la LOFT. Puştoaica şeicului din Qatar s-a distrat până dimineaţa, iar din “meniu” nu au lipsit şampania şi vodca. Tinerele nu au acceptat, însă, niciun



VIDEO EXCLUSIV. Românca de 21 de ani l-a înnebunit pe unul dintre cei mai bogaţi arabi din lume. Puştoaica şeicului din Qatar a dat party corect cu fetele la LOFT!

Oksana Sianov a împlinit 21 de ani şi a făcut un party de senzaţie, cu fetele, la LOFT. Puştoaica şeicului din Qatar s-a distrat până dimineaţa, iar din “meniu” nu au lipsit şampania şi vodca. Tinerele nu au acceptat, însă, niciun bărbat la masa lor, iar nota de plată nu a depăşit 500 de euro. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la petrecerea pe care a dat-o bruneta care l-a înnebunit pe unul dintre cei mai bogaţi arabi din lume. (CITEŞTE ŞI: Şi-a adus la Bucureşti super-modelele înmatriculate ”pe Dubai”. ”Fratele” arab i-a făcut cadou un Rolls şi un Mercedes Brabus de… 500.000 €!)

VIDEO EXCLUSIV. Românca de 21 de ani l-a înnebunit pe unul dintre cei mai bogaţi arabi din lume. Puştoaica şeicului din Qatar a dat party corect cu fetele la LOFT!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

♦ Deficitul comercial cu ţările non-UE a făcut un salt uriaş, de la un miliard de euro în 2016 la 2,8 miliarde de euro în primele 11 luni din

♦ Profitabilitatea companiilor de stat ar putea urca în 2018, ceea ce implicit ar putea însemna dividende generoase, dar nivelul randamentelor din 2017 este posibil să nu fie atins în anul curent ♦ Consumul va încetini în 2018 la un ritm de

Afacerea lui Mazăre din Madagascar, lovită de ciclonul

Poleiul este mai periculos decât gheaţa, avertizează specialiştii, pentru că în momentul în care acoperă şoseaua dă senzaţia că asfaltul este doar ud, nu şi îngheţat. Acest lucru se datorează faptului că bulele de aer din apa

Greşelile de exprimare sunt tot mai frecvente în vorbirea românilor. Confuziile apar, de cele mai multe ori, pe fondul necunoaşterii regulilor

Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, după ce averea netă a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari. Forbes estimează averea netă a omuui de afaceri la 104,4 miliarde

Azi se dă startul sesiunii din ianuarie a concursului de admitere organizat de Ministerul Afacerilor Interne pentru şcolile de poliţie. Candidaţii, care se bat pe 2.800 de locuri pentru a deveni

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunţat, marţi seară, că va redepune în Parlament, iniţiativa legislativă care prevedea castrarea chimică a pedofililor, afirmând că s-a dovedit încă o dată că intuiţia şi

Un om de afaceri controversat din Alba Iulia a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru folosirea de documente false în obţinerea de fonduri europene. Gelu Iancu mai trebuie, potrivit deciziei Tribunalului, să returneze suma de aproape 2,7

După ce Igor Dodon a fost suspendat temporar din funcţie pentru că a refuzat să promulge legea care interzice propaganda rusă în Republica Moldova, aceasta a fost promulgată miercuri, 10 ianuarie, de către preşedintele interimar al ţării,

Un grup de mai multe persoane, printre care şi o nevăzătoare şi un cetăţean francez, pleacă miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandiştilor din Cluj spre Bucureşti, într-un marş de 11 zile, ca să ajungă la protestul din 20

Un bărbat de 33 de ani, din judeţul Iaşi, a fost prins ieri, de poliţiştii arădeni, în timp ce conducea un autoturism, fără a deţine permis de

Lui Răzvan Lucescu îi merge bine pe toate planurile la PAOK Salonic, formaţie pe care o antrenează din acest

TotalSoft, unul dintre cei mai importanţi furnizori şi integratori de soluţii software de business, filială deţinută integral de către Logo Yazilim A.S. (Logo), şi Architected Business Solutions (ABS), grup cu sediul în Bucureşti, specializat

Convocat în prima şedinţă de constiuire, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) şi-a ales miercuri, 10 ianuarie, preşedintele. În cadrul procedurii de vot secret, prin majoritatea voturilor, în funcţia de preşedinte al CSP a fost ales

Ambasada Rusiei in Statele Unite a catalogat drept inacceptabila declaratia Washingtonului in legatura cu alegerile prezidentiale din martie 2018. In opinia expertilor de la Moscova, americanii nu vor putea interveni in

Grupul Teraplast a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa ţevilor de apă şi gaz, începând cu finalul lui 2017, după achiziţia integrală a pachetului de acţiuni deţinut de compania franceză New Socotub,

Dacă o persoană fizică realizează venituri extrasalariale anuale ce depăşesc 22.800 de lei, adică 12 salarii minime pe economie, trebuie că până pe 31 ianuarie să trimită la Fisc o proiecţie a câştigurilor viitoare, proiecţie realizată

Adriana Bahmuţeanu şi-a dat demisia de la emisiunea pe care o prezenta la Antena Stars împreună cu Bianca Sârbu şi Cristi Brancu la începutul acestui an. Motivul deciziei sale neaşteptate ar fi legat de anumite probleme de sănătate. Aşadar,

Garbine Muguruza a luat decizia de a se retrage de la turneul de la Sydney, acolo unde organizatorii îi oferiseră un wild card. Citește mai