VIDEO EXCLUSIV Gol fabulos marcat de viitorul star al naționalei » Șut imparabil de la peste 25 de metri 29.01.2018

Andrei Sîntean (18 ani) a marcat un gol spectaculos în partida dintre Slavia Praga U21 și Dobrovice, formație din liga a 3-a cehă. Sîntean, component al naționalei sub 19 ani a României, nu este la prima ispravă. Intrat în vizorul primei echipe, fostul atacant al celor de la Poli Timișoara a reușit 3 goluri și două pase decisive în utlimele 3 meciuri jucate. 25. ...

