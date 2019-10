VIDEO // EXCLUSIV Florin Prunea crede în calificarea la EURO 2020 18.10.2019

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua



Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua repriză, dar rezultatul final cred că este unul echitabil. Suntem la mâna noastră. Trebuie să fim alături de echipa națională. Urmează o finală cu Suedia. ...

Administraţia publică locală continuă investiţiile în pieţele din municipiul Călăraşi. Trei mari proiecte ce vizează zone comerciale din oraş se află, în acest moment, în etapa achiziţiei publice online a lucrărilor de

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat marţi că indicele care va înlocui ROBOR se va aplica doar pentru creditele noi, iar cei cu credite în derulare trebuie să se refinanţeze pentru a beneficia de noile condiţii. Schimbarea modului de

Analistul politic Dionis Cenuşă consideră că propunerea Blocului politic ACUM, privind propunerea de a-i avea pe Maia Sandu în calitate de prim-ministru si pe Andrei Nastase ca preşedinte al Parlamentului „constituie cumva o consecinţă logică

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Argeş Constantin Nicolescu a fost condamnat, marţi, de Curtea Supremă la 5 ani de închisoare pentru fapte de corupţie. Acesta însă nu va ajunge la

Dacă este să extrapolăm datele europene la populaţia României, circa 130.000 de români suferă de această afecţiune, au afirmat astăzi medici neurologi, cu ocazia Zilei Mondiale a

Parlamentul European a adoptat marţi directiva referitoare la drepturile de autor pe internet, cu 348 de voturi pentru, 274 împotrivă şi 36 de abţineri, marcând încheierea unui proces legislativ care a început în

Procurorul general, Augustin Lazăr, a anunţat că şi-a depus marţi, la Ministerul Justiţiei, candidatura pentru un nou mandat la şefia Parchetului General, în contextul în care funcţia rămâne vacantă începând cu data de 28

La cum a început preliminariile pentru Euro 2020, nu se ştie dacă naţionala României va fi prezentă la Campionatul European, însă Bucureştiul e printre cele 12 oraşe care vor găzdui partide din cadrul turneului

Peste 100 de persoane cu 28 de autospeciale au participat luni seară, între orele 21.00-23.30, pe platforma unui mare magazin de bricolaj, situat la ieşirea din municipiul Călărşai la un amplu exerciţiu tactic de cooperare în cazul producerii

Încă un oraş american de coastă, Key West din Florida, se alătură celor care interzic vânzarea anumite creme de protecţie solară. Ei susţin că ingredientele chimice care ajung în apă ar putea vătăma recifurile de

Banca Naţională a României (BNR) a afişat, marţi, un curs de 4,7564 lei, mai mult cu 0,26 de bani (+0,05%) în comparaţie cu anunţul din şedinţa anterioară, când moneda unică fusese cotată la

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat marţi că va fi introdus un nou protocol, astfel încât la solicitările făcute în urgenţă pentru pacienţii cu epilepsie să fie trimise echipaje de la Salvare

Vremea va fi închisă în Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri, vor fi condiţii de ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări de până la 40 km/h, reiese din prognoza publicată, marţi,

Horoscop Berbec. Numai prudenţa te poate scoate cu bine din situaţia periculoasă în care te-ai băgat. Chiar dacă ai riscat mult implicându-te în această situaţie, ea are rezolvare doar dacă apelezi

Creditarea privată a scăzut în februarie faţă de ianuarie cu 0,1%, dar, raportat la februarie 2018, soldul înregistra un avans de 8%, pe seama creşterii cu 12,7% a componentei în lei şi a stagnării celei în valută, arată datele

Venezuela este din nou în beznă după ce curentul s-a întrerupt în cea mai mare parte a cartierelor capitalei și în mai multe orașe mari din vestul ţării. Aeroportul Internațional Simón Bolívar din Caracas este în beznă, notează BBC.

Reprezentanții PSD au depus marți listele cu 1,3 milioane de semnături, precum și lista de candidați pentru alegerile europarlamentare la Biroul Electoral Central. Rovana Plumb, prima pe lista candidaților Partidului Social Democrat, a declarat că

Un bărbat din New York a ajuns la spital, după ce a mâncat cel mai iute ardei din lume și a început să aibă dureri îngrozitoare de cap. Citește mai

Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, pare nemulțumit de faptul că nu se mai regăsește pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Acesta a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj ce poate fi interpretat în mai multe

De marți este din nou echipă completă la comanda Consiliului Județean Timiș. A fost stabilit noul vicepreședinte al instituției, în persoana unui