VIDEO Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron! E la al treilea gol pentru echipa lui Rednic 27.01.2018

27.01.2018 VIDEO Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron! E la al treilea gol pentru echipa lui Rednic Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron în meciul câștigat în deplasarea de la Mechelen, scor 2-0. Românul a înscris în minutul 48 cu capul, după o centrare venită din corner. Cu 10 minute mai devreme, Mohamed



Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron în meciul câștigat în deplasarea de la Mechelen, scor 2-0. Românul a înscris în minutul 48 cu capul, după o centrare venită din corner. Cu 10 minute mai devreme, Mohamed deschisese scorul. Dorin Rotariu e la al treilea gol pentru Mouscron în acest sezon. ...

Sfârşitul de an aduce, de fiecare dată, aglomeraţia în saloanele de înfrumuseţare, dar nu întotdeauna rezultatele sunt şi cele visate. Citește mai

Mirela Boureanu Vaida i-a ţinut locul Simonei Gherghe pe micile ecrane, după ce a născut, iar acum aceasta şi-a luat rămas bun de la telespectatori. Citește mai

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat în 28 decembrie, în şedinţa extraordinară, documentaţia de urbanism care reglementează modul în care va fi amplasat Monumentul Unirii în parcul din faţa Catedralei

Premierul Mihai Tudose a declarat că le doreşte tuturor politicienilor acelaşi lucru în 2018: să ofere un cadou României în anul Centenarului, să fie anul care uneşte, nu care dezbină românii şi să fie anul în care toţi să tragă ”în

Câştigătoarea celui de-al şaptelea concurs „Vocea României”, Ana Munteanu, afirmă că Igor Dodon este prima şi unica persoană de stat care a felicitat-o pentru succesul obţinut la acest concurs. Declaraţia tinerei interprete a fost făcută

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seară, la România TV, că are tot respectul pentru Regele Mihai şi consideră că statul român a onorat statutul acestuia de fost şef de stat, dar România este republică, iar Casa Regală este o fundaţie.

Opt judeţe sunt, vineri seară, sub cod galben de ceaţă densă care va scădea vizibilitatea chiar şi sub 50 de metri. Fenomenul se manifestă şi pe drumurile din zonele vizate, iar poliţiştii recomandă prudenţă în trafic. Avertizarea

Premierul Mihai Tudose a anunţat vineri că, "în mod cert", urmează să fie luate anumite "măsuri de eficientizare", atât la nivelul Guvernului, cât şi a tuturor celor care

Mladen Krstajici va antrena Serbia la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Fostul internațional ocupa acest post interimar încă din octombrie, de la demiterea lui Slavo Muslim. ”Membrii federaţiei l-au numit pe Mladen Krstajic pe acest post

De Revelion ne sunt puse la încercare mai mult decât oricând bunul gust şi imaginaţia. Din păcate, există tendinţa de a face alegeri nepotrivite tocmai din dorinţa de a construi ţinute adecvate contextului. Cel mai apreciat stilist, Adina

Gabriel Godeanu, supranumit "Casanova de la Masterchef", îţi dezvăluie cum să pregăteşti o masă perfectă pentru Revelion. Gabi Godeanu, cel mai popular concurent al show-ului culinar, are un meniu bogat pentru noaptea de Revelion, la fel ca şi

Tradiţia de Anul Nou spune ca e bine să fie mult zgomot în casă în noaptea dintre ani pentru a alunga spiritele rele. Sărutul sub vâsc aduce mult noroc în dragoste. Există însă şi alte superstiţii legate de noroc şi pentru bunăstarea

Într-o colecţie strânsă de Arhivele Naţionale intitulată „Sub cenuşa imperiului“ sunt prezentate fotografii şi documente despre soldaţi români din Armata Austro-Ungară, în timpul Primului Război

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Criza politică i-a îngrijorat pe români mai mult decât creșterea prețurilor, frica de boală sau lipsa locurilor de muncă în 2017, potrivit unui sondaj IRES. Principalul responsabil pentru felul în care au mers lucruri în 2017: Guvernul.

Irlanda a eliberat un număr record de paşapoarte,mai precis 779.000, în 2017, o cincime dintre acestea au fost pentru cetăţeni din Marea Britanie şi Irlanda de Nord, fapt ce arată îngrijorarea britanicilor în ce priveşte consecinţele

Marcăm împlinirea a 70 de ani de la abdicarea Regelui Mihai şi de la proclamarea Republicii Populare Române la nici o lună de la dispariţia principalului protagonist al evenimentului. Maiestatea Sa, Regele Mihai al

Un septuagenar a fost lovit, ieri, de trenul care circula pe ruta Teiuş – Câmpia Turzii. Incidentul a avut loc chiar la intrarea în Câmpia

Ştirile false nu sunt o noutate, elementul inovativ este volumul şi posibilităţile de mediatizare a informaţiilor false, care reprezintă un efect advers al realităţii digitale pe care o trăim, susţine directoarea executivă a Centrului de

România achiziționează din SUA sisteme de rachete aer-aer cu rază medie de acţiune – AMRAAM. Sistemele vor fi produse pentru țara noastră până la finalul lui ianuarie