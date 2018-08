VIDEO Darren Cahill, omul bun la toate » Cum au fost surprinși antrenorul și liderul WTA, Simona Halep 25.08.2018

25.08.2018 VIDEO Darren Cahill, omul bun la toate » Cum au fost surprinși antrenorul și liderul WTA, Simona Halep Simona Halep (locul 1 WTA) se pregătește intens sub supravegherea antrenorului Darren Cahill pentru turneul de Grand Slam de la US Open. Antrenorul australian a fost surprins la antrenamentul de astăzi în timp ce-i făcea poze Simonei, probabil



VIDEO Darren Cahill, omul bun la toate » Cum au fost surprinși antrenorul și liderul WTA, Simona Halep

Simona Halep (locul 1 WTA) se pregătește intens sub supravegherea antrenorului Darren Cahill pentru turneul de Grand Slam de la US Open. Antrenorul australian a fost surprins la antrenamentul de astăzi în timp ce-i făcea poze Simonei, probabil pentru a le posta pe rețelele de socializare. Simona va debuta la turneul de la US Open din acest an luni seară, de la ora 18:00, în primul tur cu Kaia Kanepi (33 de ani/44 WTA). ...

VIDEO Darren Cahill, omul bun la toate » Cum au fost surprinși antrenorul și liderul WTA, Simona Halep

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru a înțelege evoluția viitoare, trebuie să ne uităm la trecutul nostru: descendenții noștri vor fi roboți cu implanturi hi-tech, membre regenerabile și camere de filmat în loc de ochi, ca în filmele science

Melanie, o femeie din SUA, a aflat că soţul ei are o amantă, după ce a citit mesajele din telefonul bărbatului. După o minoră investigaţie, soţia a găsit şi numele femeii respective. De aici până la detectarea contului de Facebook a

O filmare absolut terifiantă, care surprinde forţa dezlănţuită a naturii, a devenit viral în întreaga lume. Citește mai

Sezonul 8 va fi și ultimul al producției Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), serial HBO care a bătut toate recordurile de audiență, fiind vizionat de sute de milioane de telespectatori din toată lumea. Citește mai

Copil de 4 ani lovit de o mașină la volanul căreia se afla nepoata lui Bercea Mondialul. Femeia era băută și a și fugit de la locul accidentului, potrivit realitateadecraiova.net. Citește mai

Denis Alibec, jucător care n-a mai fost dorit la FCSB, a revenit la Astra Giurgiu. Gigi Becali a încasat de la giurgiuveni suma de 1,4 milioane de euro. Citește mai

Consumul de date mobile a explodat în al doilea trimestru, fiind cu 80% mai mare faţă de T2

„Există o preocupare permanentă pentru dezvoltarea portofoliului de produse fără reţetă“, spun reprezentanţii grupului controlat de antreprenorul Mihai

Au cucerit lumea graţie calităţilor incontestabile, indiferent de genul muzical promovat, dar au şi părăsit-o prematur, lăsând în urma lor milioane de fani îndureraţi. Artişti de talia lui Jim Morrison, Janis Joplin sau, mai apropiaţi

Pediculoza, o infestaţie favorizată de condiţiile precare de igienă, apare încă, destul de frecvent, inclusiv în mediul urban, mai ales la copiii între 4 şi 14 ani, care stau în

Ministerul Energiei propune extinderea beneficiului acordat pensionarilor din sectorul energetic şi după decesul acestora, costurile urmând să fie suportate de foştii

Un stil de viaţă sănătos este important atât pentru persoanele care nu suferă de nicio boală, cât şi pentru cele care au fost diagnosticate cu boli grave, precum hepatita

Între turneul de la Wimbledon şi startul sezonului de hard, cele mai bune jucătoare ale lumii au plecat în vacanţă sau

40 de gospodării din Mătăsaru au rămas fără curent electric, după ce o maşină în care se aflau patru minori a distrus un stâlp de electricitate. La volanul maşinii se afla un băiat de 14

Negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat că Marea Britanie a promis noi "propuneri concrete" pentru a depăşi divergenţele în chestiuniea frontierei irlandeze, la finalul unei noi serii

Ca o domnişoară năzuroasă, imprevizibilă, viaţa îţi scoate în faţă situaţii neaşteptate, ciudate şi pentru a le descâlci îţi trebuie imaginaţie, descurcăreală de isteţ. Mircea Diaconu este mai

Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a afirmat că acesta din urmă a aprobat ţinerea unei reuniuni în timpul campaniei din 2016 între fiul său şi o avocată rusă care oferea informaţii compromiţătoare despre

Eclipsă totală de Lună. Un fenomen astronomic uimitor se anunţă în această seară. Are loc cea mai lungă eclipsă totală de Lună din acest secol. Citește mai

Italia nu se dezminte atunci când este vorba despre migranţi. Slavini a anunţat că dorește o politică de toleranță zero pentru solicitanții de azil care au avut probleme cu legea în tările lor şi vor să scape primind chiar protecţie în

Găsesc în partea intitulată „Ţăranul de la Dunăre“ din primul volum al „Jurnalului unei epoci“ de Denis de Rougemont, recent apărut la editura bucureşteană „Humanitas“, o pagină intitulată „Pernuţele rothermere“. Datează din