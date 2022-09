VIDEO. Dani Mocanu a devenit viral, din nou, pe internet. Cum s-a filmat în arest: ”Dacă astea sunt legile, trebuie să le respectăm” 14.09.2022

14.09.2022 VIDEO. Dani Mocanu a devenit viral, din nou, pe internet. Cum s-a filmat în arest: ”Dacă astea sunt legile, trebuie să le respectăm” Dani Mocanu (30 de ani) a reușit să devină viral, din nou, pe internet. Deși se află în arest la domiciliu, artistul s-a filmat, de data aceasta, în mașină în timp ce mânca. Însoțit de […] The post VIDEO. Dani Mocanu a devenit viral,



VIDEO. Dani Mocanu a devenit viral, din nou, pe internet. Cum s-a filmat în arest: ”Dacă astea sunt legile, trebuie să le respectăm”

Dani Mocanu (30 de ani) a reușit să devină viral, din nou, pe internet. Deși se află în arest la domiciliu, artistul s-a filmat, de data aceasta, în mașină în timp ce mânca. Însoțit de […] The post VIDEO. Dani Mocanu a devenit viral, din nou, pe internet. Cum s-a filmat în arest: ”Dacă astea sunt legile, trebuie să le respectăm” appeared first on Cancan.

VIDEO. Dani Mocanu a devenit viral, din nou, pe internet. Cum s-a filmat în arest: ”Dacă astea sunt legile, trebuie să le respectăm”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă anunțe premiera spectacolului Capcană mortală de Ira Levin (traducerea: Silvia Dumitrache), în regia lui Alexandru Mâzgăreanu,

Articolul face parte dintr-o serie de analize despre provocările banking-ului în acest deceniu, realizate de dr. Andrei Rădulescu, Director Analiză Macroeconomică, Banca Transilvania şi publicate pe Blogul

Loteria Română a organizat duminică, 17 octombrie, noi trageri la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 octombrie, a acordat peste 18.700 de câştiguri în valoare totală de

Unul dintre cei mai iubiţi Apostoli care l-au urmat pe Mântuitor este sărbătorit de creştini pe 18 octombrie. Sfântul Luca este socotit patronul iconografiei

Companiile de tehnologie din Europa Centrală şi de Est au început să se afirme pe plan global în ultimii 20 de ani, iar UiPath, unicornul născut în România, se află acum pe primul loc în topul celor mai valoroşi jucători din regiune, fiind

Sezonul 2021 din ATP și WTA a ajuns în punctul în care sălile europene (Moscova, Tenerife și Antwerp) vor găzdui penultimele lupte pentru locurile rămase libere la Turneul Campionilor și Turneul Campioanelor.

Radu Țincu, medic primar ATI al Spitalului Floreasca, atrage atenţia că în România ar putea oricând să apară o nouă variantă de COVID, în contextul în care transmiterea virusului în comunitate este extrem de mare, informează Ştirile ProTV.

„În urmă cu două săptămâni am cerut deschiderea unui nou flux de vaccinare în ParkLake, e în curs de autorizare de către DSP București”, a transmis viceprimarul Sectorului 3 la solicitarea Libertatea, care a scris recent despre

Liberalul Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a fost votat şef interimar al forului pentru două săptămâni, perioadă în care ar trebui să fie organizată procedura pentru alegerea noului preşedinte al acestei

Un medic de la Spitalul Elias ar fi suferit un AVC grav. E vorba de un medic neurolog care avea și alte probleme de

Orașul suedez Skelleftea a inaugurat, în luna septembrie a acestui an, un „zgârie-nori“ de 20 de etaje construit în întregime din lemn și alte materiale sustenabile, relatează publicația The Mayor.eu. Construcția, cea mai înaltă

Grupul de Comunicare Strategică va anunța în jurul orei 13:00 numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 19 octombrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Știre […] The post Coronavirus

Orange România a dat startul ediţiei cu numărul opt a programului de educaţie digitală SuperCoders şi invită copiii din toată ţara, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, să îşi dezvolte gratuit abilităţile

În Salem, Massachusetts, există o pisică născută cu o afecţiune rară care îi conferă un aspect foarte neobişnuit. Are cinci luni, dar pare mult mai în vârstă. Teddy s-a născut cu sindromul

FCSB și Farul ar trebui să joace duminică, de la 20:30, în meciul programat la Ovidiu ar putea fi amânat din cauza problemelor grave de lot pe care le are echipa roș-albastră. Lovită de COVID-19 și de accidentări, FCSB nu are 13 jucători apți

68.749 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu prima doză s-au imunizat aproape 37.000

Personalitătea fiecărui nativ este un mix de gânduri pozitive și negative care uneori pot fi greu de descifrat. Deși cele mai multe zodii sunt calme și binevoitoare prin natura lor, există unele care pot deveni destul de periculoase și iute la

Radu Țincu, medic primar de terapie-intensivă la Spitalul Floreasca, trage un semnal de alarmă în ceea ce privește dezastrul din ultimele zile produs pe pandemia de coronavirus în România! ”La 19.000 de cazuri pe zi, […] The post Medic din

Fostul preşedinte american Donald Trump a apreciat marţi că fostul secretar de stat Colin Powell, decedat luni din cauza complicaţiilor legate de COVID-19, a ''făcut o mulţime de erori'', transmite

Inter U19, formația antrenată de Cristian Chivu (40 de ani), a învins-o pe Sheriff Tiraspol U19, scor 2-1, și este lider în grupa D din UEFA Youth League. Cristi Chivu a fost lăudat pentru modul în care a ales să își înceapă cariera. A