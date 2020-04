VIDEO Cristiano Ronaldo n-a mai rezistat în casă! Unde s-a mutat portughezul + cum a ignorat carantina 10.04.2020

Cristiano Ronaldo s-a mutat din Funchal și a ieșit să se antreneze pe terenul lui Nacional, fără ca autoritățile să fie deranjate că a rupt carantina. Până să revină la Torino, unde antrenorul Maurizio Sarri îl așteaptă luni, alături de ceilalți jucători străini ai lui Juventus, portughezul Cristiano Ronaldo și-a reluat pregătirea de unul singur, în Portugalia. ...

Dinamoviștii au petrecut, recent, la un eveniment de modă organizat de Ionel Dănciulescu. „Corbul” și jucătorii „câinilor” au impresionat cu încălțămintea scumpă pe care au afișat-o. Fotbaliștii sunt

La câteva zile după ce a mărturisit că, de fapt, el a ajuns să formeze echipă la “Asia Express” cu Oase după ce acesta s-a autoinvitat, CRBL a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să participe la show-ul de la Antena 1 împreună cu

Mai ai dischete acasă?! Nu le arunca, pentru că au început să aibă, din nou, valoare, pe fondul revenirii la modă a formatelor arhaice de stocare a informaţiei. Citește mai

Fostul preşedinte peruan Alan García a lăsat o scrisoare de adio înainte de a se împuşca în cap miercuri, în care a declarat că nu are de ce să suporte "nedreptatea" de a fi arestat pentru

Handbalistele de la SCM Rm. Vâlcea s-au calificat în ultimul act al Cupei României, după ce au învins-o pe Măgura Cisnădie, scor 21-31. SCM Rm. Vâlcea nu a dat nicio șansă echipei din Cisnădie, în

Învierea lui Cristos din morţi trebuie să-i facă pe oameni să descopere minunea normalului, este de părere purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti, Francisc Doboş. Citește mai

Preşedintele Kaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, participă, duminică, la slujba de Paşte de la Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Treime” din Sibiu. La intrarea în lăcaşul de cult, Iohannis a transmis un mesaj, în română, germană şi

Un tânăr de 28 de ani, din Roșia, județul Sibiu, a ajuns la spital, după un conflict spontan izbucnit în sat, în urma căruia un localnic l-a lovit cu maceta peste față și brațe. Surse judiciare au declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, că

Un muncitor în construcţii din New York a devenit vedetă peste noapte graţie unei filmări în care îl imită extraordinar de bine pe Donald Trump. Pe lângă talent, bărbatul este ajutat şi de faptul că seamănă izbitor de bine cu preşedintele

Ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, a scris sâmbătă seara, pe Facebook, că Ministerul pe care îl conduce nu a blocat şi nici nu a întârziat procedura de avizare şi de adoptare a

Brazilianul Philippe Coutinho a protestat după golul marcat la 3-0 cu Manchester în Ligă: și-a pus degetele în urechi și a închis ochii. O reacție la adresa celor care l-au criticat în ultimul timp. Când a reușit acel

Papa Francisc şi-a exprimat "tristeţea" în urma atentatelor comise în Sri Lanka care au îndoliat duminica Paştelui Catolic, declarându-se aproape de "toate victimele acestei crude violenţe",

Un tânăr de 30 de ani, pasager într-o maşină, şi-a pierdut viaţa şi alţi doi au fost răniţi într-un accident produs duminică dimineaţa într-o localitate de pe Valea Sebeşului. Potrivit Poliţiei,

Gigantul sud-coreean a adus telefonul pliabil Samsung Galaxy Fold în România, acesta fiind expus în prezent în magazinul Samsung Brand Store din complexul comercial Băneasa. Smartphone-ul va fi disponibil pentru precomenzi în perioada 26 aprilie-2

Florin Călinescu a profitat de victoria actorului Volodimir Zelenki în alegerile prezidenţiale din Ucraina pentru a-l ataca din nou pe Liviu

Redau aici - simplificat - un banc care circulă bine pe “net”, cu titlul “gluma oficială a Uniunii Europene”. “Cum arată raiul UE: La un prânz oficial, ești întâmpinat de un englez, bucătarul

IBRAHIM TANDIA. Chiar dacă Sepsi are cel mai slab parcurs dintre formaţiile din play-off, cu un singur punct în 6 runde, golgeterul Ibrahima Tandia (25 ani) are deja câteva oferte din străinătate. Jucătorul din Mali, care are 10 goluri

Un lider din Opoziție tocmai a făcut o serie de afirmații tăioase la adresa lui Eugen Nicolicea, cel care este propus de către Viorica Dăncilă să preia conducerea Ministerului de

♦ Ministerul Finanţelor a decis suplimentarea valorii programului de împrumuturi externe MTN de la 27 mld. euro la 31 mld. euro ♦ În aprilie, ministerul a împrumutat suma record de 3 mld. euro prin eurobonduri ♦ În 2019-2020 vor ajunge la

Emmanuel Macron a ajuns, luni noapte, la locul dezastrului. Președintele francez a declarat că "ce era mai rău a fost evitat, structura principală a Catedralei Notre-Dame rămânând intactă în urma incendiului care a mistuit o parte din simbolul