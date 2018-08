VIDEO Cramă cu vinuri din Vrancea, mistuită într-un incendiu violent 11.08.2018

11.08.2018 VIDEO Cramă cu vinuri din Vrancea, mistuită într-un incendiu violent Patru autospeciale de intervenţia din dotarea pompierilor s-au deplasat la locul incendiului. Din fericire, nu au existat



VIDEO Cramă cu vinuri din Vrancea, mistuită într-un incendiu violent

Patru autospeciale de intervenţia din dotarea pompierilor s-au deplasat la locul incendiului. Din fericire, nu au existat victime.

VIDEO Cramă cu vinuri din Vrancea, mistuită într-un incendiu violent

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a stagnat şi vineri la valoarea de la 3,35%, cât înregistrase miercuri şi joi, reiese din datele Băncii Naţionale a României

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a pierdut echilibrul de mai multe ori – la propriu – înaintea unei cinei oficiale a liderilor NATO, la Bruxelles. Citește mai

Luna iulie se anunţă o lună palpitantă pentru toţi nativii. În timp ce unii dintre aceştia îşi fac planuri de căsătorie, alţii se dedică vieţii profesionale şi au numai de câştigat în plan

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 FINALA. Ultimul act din Rusia de la Cupa Mondială au ca actori principali pe Franța și Croația. Am putea spune că este o finală europeană, dar croații ajung să scrie istorie cu evoluția lor dintr-un campionat

Românii au păreri impărţite cu privire la viitorul lui Kovesi, arată un sondaj Imas, realizat pentru Europa Fm. Astfel, 58% ar vrea ca Kovesi să îşi continuie activitatea de procuror, în timp ce doar 13% o văd om

Turismul bulgar a înregistrat în luna mai din acest an venituri de 40 de milioane de euro, ţara vecină fiind vizitată de peste un milion şi jumătate de

Potrivit unui sondaj IMAS, partidul condus de Dragnea a scăzut în popularitate ajungând la 28,4%, în timp ce PNL a crescut la 29,2

Ionică Ghiran se ocupă de apicultură de 20 de ani şi în ultimii a observat şi chiar le-a sesizat şi altora că se întâmplă ceva cu floarea soarelui, pentru că nu mai produce

O femeie de 31 de ani a fost rănită după ce poliţiştii din Argeş au tras mai multe focuri de armă, în noaptea de marţi spre miercuri, pentru oprirea autoturismului în care aceasta se afla ca pasager şi care era condus de un şofer băut. În

Călărăşenii care locuiesc pe străzile prinse în programul de modernizare sau reparaţii al acestui an sunt nevoiţi să facă acum demersuri pentru branşamente la reţeaua de gaze, apă sau canalizare, în cazul în care acestea nu sunt realizate.

Magistraţii de la Tribunalul Iaşi au condamnat trei persoane recidiviste care au înjunghiat în somn două femei din oraş. Agresorii, aflaţi în prezent în arest, au mai executat, în trecut, pedepse pentru omor, unul dintre ei fiind eliberat

În anul 1968, din ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului, Ion Stănescu, a cerut în teritoriu rapoarte privind faptele de luptă eroice ale securiştilor pentru a fi trecuţi în cartea de onoare, ce se va păstra la cabinetul

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind centrele de permanenţă, în care medicii de familie acordă servicii medicale pacienţilor din mediul rural, prin care a decis acordarea unei finanţări suplimentare. Totodată, actul normativ

Nu problemele de coordonare ale lui Juncker, dezintegrarea UE, ori umilinţele îndurate de europeni în faţa tiraniilor îi obsedează pe editorialişti în vest. Crima supremă le pare a fi grosolănia preşedintelui

O echipă mixtă de muzeografi români şi germani se pregătesc pentru o inedită expediţie în Kazahstan şi Kirghizstan, pe o distanţă de aproximativ 15.000 de

Contribuabilii obligaţi să depună Declaraţia Unică au acum la dispoziţie o aplicaţie dedicată lansată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Pompierii au stabilit că incendiul care a avut loc joi după-amiază la un transformator electric la hidrocentrala Porţile de Fier I a fost provovat de „o defectare pe timpul

In ajunul Campionatului mondial de fotbal, numeroase publicatii britanice au lansat prognoze preponderent negative legate atitudinea gazelor marelui eveniment sportiv, punand accent pe temerile legate

Britanicul Trevor Martin Horsley, in varsta de 63 de ani, s-a dus in Rusia la campionatul mondial de fotbal, dar nu a reusit sa vada nici un meci. In schimb, barbatul a fost retinut si trimis in arest preventiv,

Inundațiile reprezintă un factor de risc pentru sănătatea celor care trăiesc în zonele calamitate, în special din cauza contaminării apei potabile; atât apa din fântâni, cât și cea de la robinet pot