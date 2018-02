VIDEO Coregrafia săptămânii vine din Danemarca » "Copenhagen by night", luminată de sute de torțe 16.02.2018

16.02.2018 VIDEO Coregrafia săptămânii vine din Danemarca » "Copenhagen by night", luminată de sute de torțe Copenhaga a pierdut manșa tur a șaisprezecimilor de finală din Europa League, scor 1-4 cu Atletico Madrid, însă fanii danezi au câștigat categoric lupta din tribune. Arena Parken "a luat foc" la ieșirea fotbaliștilor de la vestiare.



VIDEO Coregrafia săptămânii vine din Danemarca » "Copenhagen by night", luminată de sute de torțe

Copenhaga a pierdut manșa tur a șaisprezecimilor de finală din Europa League, scor 1-4 cu Atletico Madrid, însă fanii danezi au câștigat categoric lupta din tribune. Arena Parken "a luat foc" la ieșirea fotbaliștilor de la vestiare. Sute de torțe și de fumigene le-au deschis calea, scoțând în evidență un banner uriaș, în două părți: "Nothing beats the light of / Copenhagen by night". Noaptea chiar începuse ideal în Copenhaga. ...

VIDEO Coregrafia săptămânii vine din Danemarca » "Copenhagen by night", luminată de sute de torțe

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Adepţii apocalipsei au anunţat că în 2018 o planetă gigant va cauza dispariţia omenirii. Numele planetei care va aduce apocalipsa este Nibiru, cunoscută şi drept Planeta X, aceasta fiind de zece ori mai mare decât

Azi ai reduceri de pana la 70% la saltele ortopedice, asadar, profita de oferta eMAG pentru a-ti imbunatati somnul si a te simti in forma in fiecare dimineata. Citește mai

Rapper-ul american Fredo Santana a murit la vârsta de doar 27 de ani. Deocamadată, cauza decesului este necunoscută. Citește mai

Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prăbuşit sâmbătă în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morţi, a anunţat un purtător de cuvânt

După ce a declarat, în mai multe emisiuni de televiziune că situația sa financiară nu este una tocmai bună, o vedetă de la noi își afișează din nou statutul

Un elev în vârstă de 11 ani este lăudat de toată şcoala la care învaţă, după ce a găsit un portofel plin cu bani în timp ce venea spre şcoală şi l-a predat profesorului diriginte fără să-l

Cele opt biserici din lemn aflate în patrimoniul UNESCO au grave probleme în ce priveşe siguranţa lor. Un control al Direcţiei pentru Cultură Maramureş a scos la iveală faptul că din cele opt edificii, doar unul singur nu are probleme care să

După ce Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o informare meteorologică pentru precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare în întreaga ţară, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat

Simona Halep a salvat trei mingi de meci în partida cu Lauren Davis de la Australian Open. În istoria turneului de la Melbourne, cinci jucătoare au reuşit să câştige trofeul revenind dintr-o astfel de

Provocările ce derivă din competiţia dintre marile puteri ale lumii sunt principalele puncte de interes ale noii strategii de apărare a

La un pas de tragedie într-o școală din vestul țării. Un elev inconștient a aprins, vineri, o petardă de mare putere chiar în sala de clasă, pe care mai apoi a băgat-o într-un sertar

Curtea Penală Centrală din Bagdad a condamnat duminică la moarte o rezidentă germană de origine marocană pentru alăturare la gruparea jihadistă Statul Islamic în Siria şi în Irak,

Şeful grupului francez de utilităţi Engie, Isabelle Kocher, a afirmat duminică că ar saluta un nou preşedinte al Consiliului de Administraţie, dacă va fi găsită persoana potrivită, după pensionarea

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, favorit 1, s-a calificat duminică în sferturile de finală ale turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, după ce l-a învins pe argentinianul

Fiscul spaniol a cerut parchetului să intenteze proces cântăreţei columbiene Shakira, pe care o acuză de fraudă fiscală, comisă între 2011 şi 2014, a informat duminică cotidianul La

Compania Naţională a Uraniului (CNU) a atribuit companiei Grup Feroviar Român (GFR) un contract în valoare de peste 799.000 lei pentru transport feroviar de mărfuri, potrivit unui anunţ postat

Ciprian Deac (31 de ani), vedeta lui CFR Cluj, a recunoscut că a fost aproape să semneze cu FCSB, dar e fericit că a rămas sub comanda lui Dan Petrescu. "Într-adevăr, au fost discuții. Chiar destul de avansate, dar mă bucur că am luat

Iuliana Marciuc a ajuns în televiziune din întâmplare. Era una dintre pasiunile ei, dar înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor lucra cu totul altceva. Iuliana Marciuc, care formează un cuplu cu cântărețul de muzică ușoară Adrian Enache,

Multi oameni aleg sa gateasca diferite feluri de mancare la cuptor folosind folie de aluminiu, fara a-si da seama de pericolul la care se expun. Aluminiul este o substanta periculoasa care poate pune in pericol sanatatea ta si a familiei tale.

Eviti sa le cumperi sau iti plac la nebunie bananele cu coaja neagra? Crezi ca sunt deteriorate si ca ti-ar putea face rau, sau le preferi in locul bananelor "verzi"? Specialistii japonezi ne aduc vesti uimitoare despre bananele cu coaja