VIDEO| Cine este a 18-a persoană infectată cu coronavirus care a murit! Ileana era cântăreaţă, în Cluj 26.03.2020

26.03.2020 VIDEO| Cine este a 18-a persoană infectată cu coronavirus care a murit! Ileana era cântăreaţă, în Cluj Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, decesul celui de-al 18-lea pacient cu noul coronavirus din România, o femeie în vârstă de 76 ani, din judetul Cluj, internată în data de 20 martie în Spitalul Huedin. Femeia de 76 de ani depistată



VIDEO| Cine este a 18-a persoană infectată cu coronavirus care a murit! Ileana era cântăreaţă, în Cluj

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, decesul celui de-al 18-lea pacient cu noul coronavirus din România, o femeie în vârstă de 76 ani, din judetul Cluj, internată în data de 20 martie în Spitalul Huedin. Femeia de 76 de ani depistată cu noul coronavirus era cântăreață de muzică bisericească și aparținea cultului penticostal. Aceasta […] The post VIDEO| Cine este a 18-a persoană infectată cu coronavirus care a murit! Ileana era cântăreaţă, în Cluj appeared first on Cancan.ro.

VIDEO| Cine este a 18-a persoană infectată cu coronavirus care a murit! Ileana era cântăreaţă, în Cluj

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile din Rusia au decis să elibereze aproape 100 de balene ţinute în cuşti, în condiţii improprii, în extremitatea estică a ţării, informează The

Casa de oaspeţi din Iaşi a lui Nicoale Ceaşescu va fi demolată, iar pe terenul pe care se află construcţia vor fi construite patru blocuri, scrie

O fetiţă născută în Craiova şi care la vârsta de patru ani s-a mutat cu familia sa în Londra, a fost inclusă, datorită inteligenţei sale sclipitoare în organizaţia Mensa, cea care selectează, din toată lumea, persoanele cu coeficient de

Inspectoratul de Poliţie Râşcani a iniţiat o anchetă ca urmare a mediatizării pe reţelele de socializare a unei înregistrări video în care doi agenţi de pază lovesc un presupus pacient aflat într-o ambulanţă în preajma Spitalului Sfânta

Apropierea alegerilor pentru Parlamentul European a dus la începerea acţiunilor violente care vizează partidele şi la primele atacuri dure făcute de formaţiunile politice la adresa

La 30 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989, doar Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus au mai rămas să răspundă pentru cele peste 2000 de victime de la

Guvernul României condamnă recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Huşi, în urma căreia numeroase monumente funerare au fost distruse. În acest sens, au fost luate măsurile administrative ce se impun pentru identificarea şi sancţionarea

Cântăreaţa americană Madonna, în vârstă de 60 de ani, va cânta la Eurovision Song Contest, în mai, la Tel Aviv, au confirmat reprezentanţii

Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) efectuează, începând de luni, plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale aferent lunii decembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă că Serviciul local de meteorologie a emis, începând de luni,

Flori sălbatice din România - o istorie botanică. O nouă expoziție la MNAR! Muzeul Național de Artă al României împreună cu Societatea Română a Artiștilor Botanici organizează,

UDMR va vota în favoarea moţiunii depuse la Senat împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, aşa cum a votat şi la Camera Deputaţilor pe acelaşi subiect, a anunţat, luni, preşedintele Uniunii,

În următoarele zile vremea va fi în general închisă, cu maxime care se vor situa și sub 10 grade Celsius Marți Vremea va fi uşor instabilã. Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua pe

Uniunea Europeană cu 27 de state membre va susţine ''total'' Irlanda, indiferent de scenariul Brexitului, a dat asigurări luni negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP şi

Un pas important făcut de chirurgie a însemnat extinderea intervenţiilor minim invazive. Nu se mai practică o tăietură mare, cu bisturiul, ca în chirurgia clasică, se fac 2-3 incizii mici, cât butoniera de la

Ministerul Finanţelor a împrumutat în primul trimestru circa 7 mld. lei şi 83,5 mil. euro de pe piaţa internă, precum şi 3 mld. euro de pe piaţa

Compania 7Distribution şi-a început activitatea în urmă cu doi ani, cu un capital de 150.000 de euro (aproximativ 700.000 de lei), iar în 2018 a ajuns la vânzări de 7 mi­lioane de

♦ Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producător român de cosmetice, şi-a majorat an de an businessul în ultimul deceniu, până la 236,5 mil. lei anul trecut. Astfel, în perioada 2009-2018 cifra de afaceri a companiei s-a triplat aproape, avansul

Metz, Rostov Don, Gyor și Vipers Kristiansand sunt ca și calificate în turneul de la Budapesta, acolo unde, fără CSM București, se va stabili câștigătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin. Ediția din acest an a Final

Azi a debutat, în Sala Polivalentă din București, ediția a 70-a a Europenelor de lupte. Cei mai buni sportivi din Europa se bat la București pentru aurul continental. România organizează după o pauză de 40 de ani o nouă ediție